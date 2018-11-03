ناسا تفقد الاتصال بـ”داون” وتعلن خروجه من الخدمة

أعلن مسؤولون في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن المسبار “داون”، الذي سبر أغوار حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري، توقّف عن العمل بعد 11 عاما من خدمة العِلم.
وكان الخبراء يدركون ذلك منذ نحو شهر؛ بسبب نفاد الوقود الذي يبقي اللاقطات موجّهة إلى الأرض والألواح الشمسية موجّهة إلى الشمس.
والأربعاء والخميس، لم يتّصل المسبار بمركز التحكّم الأرضي كما كان مقررا، فأعلنت “نهايته” رسميا. وقال مدير البرنامج مارك ريمان: “من الصعب علينا أن نقول لهذا المسبار الرائع: وداعا… لكن الوقت حان لذلك”.
في العام 2011، كان “داون” المسبار الوحيد الذي دخل حزام الكويكبات، وبدأ بدراسة الكويكب فيستا، أحد أكبر أجرام الحزام. بعد ذلك اقترب من الكوكب القزم “سيريس” في العام 2015.
وقطع المسبار منذ إطلاقه في العام 2007 ستة مليارات و900 مليون كيلومتر.
ويدور المسبار الآن حول “سيريس”، وسيبقى كذلك عشرات السنوات، لكنه لن يكون قادرا على الاتصال بالأرض.
عربي21