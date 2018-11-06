تحديث جديد على واتساب قد يسبب خلافات اجتماعية!

أعلنت “واتساب” تحديثًا جديدًا على تطبيقها، وسط تحذيرات من أنه قد يربك المستخدمين و”يسبب خلافات اجتماعية”.
والتحديث الجديد الذي لا يزال في طور التجربة، يمكن المستخدم من إرسال رسالة خاصة سرية لشخص ما داخل مجموعة “جروب”، بحيث لا يراها الآخرون، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ويمكن لمستخدمي “واتساب” توجيه رسائل لأشخاص بأعينهم داخل محادثة جماعية، لكن الميزة الجديدة تتيح لهم ذلك دون إغلاق نافذة المحادثة الرئيسية.
وسيتوجب على من يريد استخدام الخاصية الجديدة، أن يكون حذرًا حتى لا تصل الرسالة، التي يفترض أنها سرية وموجهة لشخص واحد، إلى المجموعة ككل، بما قد تحملها من أسرار أو أمور محرجة.
ورغم أن التحديث يتيح فتح نافذة جديدة مع الشخص الذي تريد توجيه الرسالة له، فإن الوقوع في الخطأ بإرسال الرسالة للجميع يبدو أمرًا واردًا بقوة.
صحيفة المواطن