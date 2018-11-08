أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018م
صحيفة الزعيم :
طلب تحويل مباراة الاتحاد يشعل الغضب وسط القاعدة الحمراء ..
محاولة تغيب زلزال الملاعب من أهم في البطولة العربية (بدعة) إدارية غير مسبوقة ..
المريخ يكثف التحضيرات . جهود مكثفة لمعالجة الإصابات.. ويواجه الحمريه فى أولى الوديات ..
المريخ يختتم تدريباته للحمريه أمس.مجلس المريخ : يطلب تمديد المعسكر
صحيفة الصدى :
المريخ يواجه فريق الحمريه .. والتونسى يدفع بتشكيلة جديدة
الزلفانى لست مع احتكارية المشاركة والباب مفتوح مع اى لاعب يتالق..
مجلس المريخ يحسم ملف الزلفانى يوم السبت المقبل ..
المريخ يتدرب بقوة صباح الأمس .. والبعثة تصل الحمريه وسط استقبال كبير
سوف يتم تجديد بقية عناوين الصحف
النيلين
1 التعليقات
sabir osman
2018/11/08 at 8:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
شي عجيب عن اي تحديث تكتبون انزلتم اخبار فريقكم المتهالك وكفي كل نفس الاخبار عن المريخ فقط وبعدين تفتكروا الحمرية فريق الحمرية فريق درجة ثانية هنا