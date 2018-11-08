بالصورة .. بهذه الطريقة تستقبل المكالمات المهمة رغم وضع الهاتف على الـ”صامت”!

للتخلص من التنبيهات والإشعارات والمكالمات في فترة محددة من اليوم، يقوم العديد من الأشخاص بتفعيل وضعية “عدم الإزعاج في هواتف الـ “آيفون”، لكن ذلك أيضاً يسبب ذلك أزمة في حال إنتظار أو توقع استقبال مكالمة هاتفية مهمة.
لكن في هواتف آيفون هناك نظام “آي أو إس 12” الجديد يحمل تقنية جديدة تمكن مستخدم “آيفون” أو “آيباد” من تخصيص وضعية عدم الإزعاج، بحيث تسمح بتلقي مكالمة أو إشعار يعتبرهما الشخص مهمين بالنسبة له، كما يمكن أيضا تحديد جدول زمني لوضع عدم الإزعاج، والسماح بتلقي إشعارات ما في توقيت ما، واستقبال مكالمات معينة في توقيت آخر.
صحيفة المرصد