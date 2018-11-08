ضمن معسكره الإعدادي بالعين المريخ يؤدي أولى تجاربه الإعدادية أمام الحمرية اليوم.. الأحمر يختتم تحضيراته بمران قوي.. ومفاجآت في التشكيلة

يؤدي المريخ أول تجاربه الإعدادية بمعسكره الإعدادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عندما يواجه نظيره الحمرية – أحد أندية الدرجة الأولى – في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم “الخميس”.
وكانت بعثة الأحمر قد غادرت إلى الحمرية نهار الأمس، ووصلت البعثة إلى مقر إقامة الفريق المضيف في تمام الخامسة والنصف مساءً وحظيت باستقبال عالي المستوى تقدمه رئيس نادي الحمرية سعادة جمعة الشامسي.
واختتم فريق الكرة بالمريخ تحضيراته لموقعة الفريق الودية التي ستجري مساء اليوم أمام الحمرية أحد أندية الدرجة الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدت الفرقة الحمراء تدريبا صباح أمس “الأربعاء” بملعب سالم سعيد بنادي العين بمشاركة 15 لاعباً.
رص الثنائي أحمد آدم، ولاعب الوسط النيجري سومانا على متابعة تدريب الفريق من الخارج بسبب معاناتهم من الإصابة.
وركز الجهاز الفني خلال التدريب الصباحي على رفع معدل اللياقة البدنية بالإضافة إلى تدريبات العلامات ومعالجة أخطاء الدفاع.
وأجرى المدرب التونسي تقسيمة حرص من خلالها على معالجة الأخطاء التي حدثت خلال مباراة القمة الماضية وبالأخص فيما يتعلق بعدم الاحتفاظ بالكرة إلى جانب اللعب السريع والاعتماد على الكرات العكسية.
وبدت ملامح التشكيل الذي سيدفع به المدرب في التجربة الودية المرتقبة أمام الحمرية واضحة، حيث شارك كل من عصام عبد الرحيم في حراسة المرمى بينما دفع الجهاز الفني بكل من الجس وأمير كمال ومحمد حقار والتاج يعقوب في الدفاع، وشارك في الوسط ضياء محجوب والتكت وياسر قصاري والنعسان، بينما قاد المقدمة الهجومية كل من محمد عبد الرحمن ومحمد داؤود.
ضع بعض اللاعبين بقيادة بكري المدينة إلى تدريبات خاصة تحت إشراف المعد البدني الروماني ماريوس.
وحظي التدريب الذي جرى صباح الأمس بمتابعة إدارية من قبل عضو المجلس والقطاع الرياضي خالد أحمد المصطفى.
قبل انطلاقة التدريب الصباحي
التونسي يجتمع بالمعد الروماني
عقد مدرب المريخ التونسي الزولفاني اجتماعا مطولا مع المعد البدني ماريوس قبل انطلاقة تدريب الفريق الذي جرى صباح الأمس بملعب سالم سعيد بالعين.
وحرص المدير الفني على الاستفسار عن الموقف البدني للفريق، ومعدل الجاهزية البدنية خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في خوض بعض المباريات الودية وعلى رأسها موقعة الفريق التي ستجري اليوم الخميس أمام الحمرية.
وتلقّى الزولفاني تقريراً وافياً من المعد الروماني عن جاهزية الفريق ووضع جميع اللاعبين خاصة في ظل العمل البدني الكبير الذي بذل خلال الأيام الماضية.
الثلاثي يتابع من الخارج
تابع مران الفرقة الحمراء الذي جرى صباح الأمس الثلاثي أحمد آدم، النيجري عبد المجيد سومانا، بالإضافة إلى لاعب الوسط محمد الرشيد.
ويعاني الثلاثي من إصابات متفاوتة تعرضوا لها خلال مباراة الفريق الماضية أمام الهلال.
وكانت الفحوصات التي أجريت على اللاعب محمد الرشيد أثبتت حاجة الأخير إلى بعض جلسات العلاج الطبيعي وتدريبات التقوية حتى يعود اللاعب إلى المشاركة بصورة طبيعية مع زملائه خلال الأيام القادمة.
تدريبات خاصة لنمر والعقرب
واصل الثنائي بكري المدينة إلى جانب المدافع صلاح نمر مشوار التدريبات الخاصة خلال المران الذي أجراه الفريق صباح الأمس.
وحرص الجهاز الفني بقيادة المعد البدني ماريوس على إخضاع الثنائي نمر والمدينة إلى تدريبات خاصة تتعلق بالجري حول الملعب بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى باستخدام الكرة.
ويسعى الإطار الفني إلى تجهيز الثنائي بشكل مثالي خاصة أن اللاعبين تعرضا إلى إصابات متفاوتة وغابا عن بعض التدريبات وهو الأمر الذي جعل الجهاز الفني حريصا على تجهيز الثنائي حتى يكونا في قمة جاهزيتهما خلال المباريات القادمة.
وعانى نمر من الإصابة خلال مباراة الهلال الماضية، وخرج قبل نهاية المواجهة، بينما شكا المدينة من الآلام في الظهر، وظل اللاعب حريصا على المشاركة في التدريبات المسائية بصورة مستمرة، بينما منحه الجهاز الفني راحة في بعض التدريبات الصباحية.
رمضان يتجاوز الإصابة
اقترب الظهير الأيمن بالمريخ رمضان عجب من تجاوز الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال الماضية بشكل نهائي. وشارك رمضان في التدريبات الجماعية التي جرت صباح الأمس قبل أن يعود ويجري تدريبات خاصة مع المعد البدني الروماني ماريوس.
ويعتبر عجب من أهم الأسماء بالنسبة للمدرب التونسي يامن الزولفاني والذي يسعى لتجهيز اللاعب بشكل مثالي للاستحقاقات القادمة خاصة موقعة اتحاد العاصمة الجزائري والتي ستجري في الواحد والعشرين من الشهر الجاري حيث يتطلع المريخ لتقديم مستوى فني عالٍ في المباراة المرتقبة.
الزولفاني ومساعده يركزان على معالجة أخطاء الدفاع
ركز الجهاز الفني خلال مران الفريق الذي جرى صباح الأمس على تدريبات العلامات حيث أوضح تماماً حرص الإطار الفني على معالجة مشاكل الأخطاء الدفاعية التي ظلت تحدث في المباريات الأخيرة، وأبدى المدرب التونسي الزولفاني ومساعده العرفاوي حرصا كبيرا على الحديث مع لاعبي الفريق ومطالبتهم بضرورة الاجتهاد لأجل تلافي السلبيات التي حدثت خلال الجولات الماضية خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في تقديم الفريق لمستويات مغايرة تماماً خلال الاستحقاقات القادمة وبالأخص جولة اتحاد العاصمة الجزائري.
صحيفة السوداني.