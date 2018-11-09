الصحة بسنار تثمن دور منظمة الصحة العالمية

ثمن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار يوسف رمضان محمد الحسن دور منظمة الصحة العالميه فى خدمة الانسان مؤكدا تعاونهم مع المنظمة للوصول لخدمة صحية مستقرة.
جاء ذلك لدى لقائه دكتور محمد المجتبى خضر منسق منظمة الصحة العالمية بولاية سنار حيث قدم منسق منظمة الصحة العالمية شرحا وافيا عن انشطة المنظمة بالولاية وقال ان المنظمة وافقت على تدريب الشخصيات المحورية بالقرى والفرقان والاحياء ضمن برنامج تقوية النظام الصحي المحلي مبينا ان المنظمة تعمل بتنسيق كامل مع وزارة الصحة بولاية سنار مؤكدا ان المنظمة تدعم العديد من البرامج الصحية بالولاية
من جهة أخرى التقى وزير الصحة وفد الاتحاد العام للمكفوفين الاتحادي والاتحاد الولائي للممكفوفين واكد اهتمام وزارته بالمعاقين عامة وخاصة المكفوفين واعدا بتذليل كافة معوقات العمل التي تواجه اتحاد المكفوفين بالولاية.
رئيس وفد اتحاد المكفوفين الاتحادي اوضح ان الزيارة جاءت بغرض الوقوف على معوقات العمل باتحاد المكفوفين بولاية سنار املين ان يتم حل مشكلات اتحاد المكفوفين بولاية سنار
سونا