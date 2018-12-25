بالصور والفيديو .. ما سبب بكاء وزير الإعلام وعلاقته بمظاهرات السودان؟

أقامت الشركة السودانية للهاتف السيار زين بفندق كورنثيا، حفلها الختامي بتسليط الضوء على نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار (كن إيجابياً وأنثر الإلهام)، الذي شرفه وزراء: الصحة، والإعلام والاتصالات والتكنولوجيا، والتنمية العمرانية الفريق طيار الفاتح عروة المدير التنفيذي لشركة زين واتحادات ذوي الإعاقة.
في بداية الحفل تم عرض فيلم للإنجازات التي تمت للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام، ثم تلتها كلمة لجنة فرز لجنة التحكيم، بعدها تم عرض نماذج من أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والفكرية، الذين تحدثوا عن تجاربهم وقصصهم التي جعلتهم أشخاصاً ناجحين ومؤثرين في الحياة. وكان من ضمن الحضور مشاهير أصحاب إعاقات مختلفة، إلا أنهم كانوا أكثر تحدياً فأصبحوا من الشخصيات البارزة في المجتمع ولهم أدوار مؤثرة، من بينهم الفنانة المعتزلة حنان صلاح الدين عابدين الشهيرة بـ(حنان النيل) والحاجة عوضية سمك صاحبة أشهر محلات للأسماك بالموردة التي تحدثت لصحيفة السوداني قائلة: (لم تزدني الإعاقة إلا قوة، ولم أحس يوماً بأنني أقل من غيري باعتبار أنني معاقة)، مضيفة: (في رأيي الإعاقة، إعاقة الفكر وليست الأعضاء ورغم ما قدمته من نجاحات، إلا أن طموحي مازال كبيراً أن أكون أكثر فعالية وتأثيراً في المجتمع ما دام عقلي ينبض بالأفكار الإيجابية).
بعدها، تم تقديم وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة ليتحدث، إلا أنه وبمجرد وصوله للمنصة لم يتمالك نفسه وانخرط في موجة بكاء شديد، لم يستطع التوقف منها ليغادر إلى حيث مقعده.
وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد نشر بعض مرتادي مواقع التواصل مقطع فيديو بكاء وزير الإعلام والاتصالات السوداني بإعتباره أنه قدم إستقالته تعاطفاُ مع المتظاهرين في السودان ثم بكى على فقدانه المنصب، لكن متابعات محرر كوش نيوز تؤكد أن وزير الإعلام ذرف دموعه تعاطفاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا حضوراً وأقيم الحفل من أجلهم كنماذج ملهمة تحت شعار (كن إيجابياً وأنثر الإلهام).
ويشير محرر كوش نيوز إلى أن الوزير بشارة جمعة عاد للمنصة مرة أخرى بعد أن خفف عنه ببعض الكلمات، ليعود مرة أخرى للمنصة متحدثاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه كوزير ستكون تلك الشريحة من أولوياته وسيهتم بها لنيل حقوقهم بلا مجاملة. وقال إنه متبرع بثلث مرتبه ليكون سهماً شهرياً لاتحاد المعاقين وتبرعه كذلك بمبلغ 50 ألف جنيه من ماله الخاص وليس مال الوزارة، وإنه سيكون شريكاً معهم.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالصور والفيديو .. ما سبب بكاء وزير الإعلام وعلاقته بمظاهرات السودان؟
4 التعليقات
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Aboahmed
2018/12/26 at 7:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما سبب بكاء وزير الإعلام وعلاقته بمظاهرات السودان؟
قاعد يبكي على خيبتو وخيبة حكومتو المانافعه دي …………..
عبدالله
2018/12/27 at 8:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
مالك الخاص دا جبتو من مين ياوزبر مافي النهاية كلها اموال نهبتوها ورواتب كببرة جدا بل حسابات مفتوحة بتسخبوا ذي ماعاوزين وفلل ونسوان تعرسوا وتفقسوا ذي الجندب.. دموعك دي دموع تماسيح ومسرحية مكشوفة.. والله انتو اهل دارفور سبب البلاوي في بلادنا سيطرتو على الاقتصاد والاعلام والامن والجيش والشرطة بل حتى دخلتوا بمليشياتكم داخل العاصمة وحميدتي ومليشياتو حيسكلو خطر كبير جدا .. والبشير لايبالي !!!
متابع
2018/12/27 at 8:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت انسان عنصرى وحاقد و لديك عقدة من ناس غرب السودان . من يسيطر على الحكم والتجارة و جميع القوات المسلحة هم اهلك الجلابة وهم سبب مشاكل السودان منذ الاستقلال الى الان بسبب عنصريتهم ونظرتهم الدونية (الواهمة ) للاخر وهم سبب انفصال جنوب السودان بسيطرتهم على كل مفاصل الدولة من بنوك وشركات و غيره حتى التمنية تتم فى مناطقهم فقط مقابل شئ زهييد جدا للمناطق الاخرى فى السودان ..من قال لك ان القائد حمدتى سيشكل خطر على البلاد ؟ لو كان يريد السلطة كان عمل انقلاب في الحكومة وكان عمل الخرطوم دى عبارة عن جحيم وانت عارق الكلام ده كويييس ,لكن هو انسان بعرف الاصول وزول ود قبيلة وهو من اعاد الأمن والاستقرار فى غرب السودان ..
متابع
2018/12/27 at 8:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
اهل غرب السودان هم من قاتل المستعمر واخرجوهم من السودان وهم اللذين استنصر بهم المهدى بعد ان رأى فيهم الفراسة والرجالة والوفاء برغم انه من شمال السودان بعد ان عرف انه لا خير يرجى فى سواهم ..فى الوقت الذى كنتم تتامرون فيه مع المستعمر على أبناء السودان الشرفاء بخساستكم المعهودة