المفتون بالمظاهرات متى يشاركون ومتى يختفون ؟!









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من يزينون بفتاواهم المظاهرات ويحثون الناس على الخروج فيها يقسمون بحسب مصالحهم الخاصة المظاهرات إلى قسمين :

# قسم يكونون في مقدمته ويتفاعلون فيه ويبرزون أنفسهم أثناء التظاهرات للكاميرات بعد أن لبسوا أجمل الثياب.. وقد يدفعون للمصورين حوافز خاصة لإعداد صور مميزة.. وهذا القسم هو تلك المظاهرات التي تخرج للتنديد ببعض أعمال دول الكفر مثلاً فتحشد المظاهرات أمام بعض السفارات أو نحوها، فإنه في هذا النوع من المظاهرات يتطابق قول هؤلاء المفتين مع فعلهم حيث يظهرون للناس أنهم رعاة الدين وأنهم من يغار عليه.

#وأما القسم الآخر فهي المظاهرات التي يكون فيها الاحتجاجات على الحكومة كحال المظاهرات التي تشهدها بلادنا في هذه الأيام حيث الكر والفر والتدمير وحيث تؤول إلى المواجهات مع القوات النظامية ويحصل فيها التعرض للغاز المسيل للدموع والضرب وبالجملة حيث يحتمي الوطيس ويشتد (الدواس) فإن المفتين لعامة الناس بالخروج في هذه المظاهرات لن تراهم أو أهلهم أو أبناءهم في هذه المظاهرات.. وإنما يكون شغلهم في التزيين للخروج في المظاهرات وإعداد المقاطع المرئية والصوتية لإشعال الفتن ثم متابعة الأحداث عبر الشاشات وأبواب بيوتهم مغلقة عليهم وبطونهم ممتلئة شبعاً وريا.. ومن رأى منكم أبناء أو أهل أو واحداً من أسرة الدكتور فلان أو الشيخ فلان من هؤلاء المفتين (قعدة الخوارج) .. من رآهم أو واحداً من أهلهم مشاركاً في هذا النوع من المظاهرات أو مقتولاً فيها أو بين المقبوض عليهم فليخبرنا !!

وإن في ذلك لعبرة… لكن لمن يعتبر..

وحديثي هنا ليس موجهاً للمتظاهرين فقد سبقت مقالات كثيرة في تذكيرهم بالصبر وعدم تعريض أنفسهم والبلاد إلى ما لا تحمد عقباه واستعمال الوسائل المشروعة في نصح الحاكم وولاته.. وأسأل الله تعالى ألا نرى في متظاهر واحد ما يسوء.. وإنما أنا هنا أخاطب المزينين المشجعين للمظاهرات بأفواههم الجالسين عند قيامها في دهاليز بيوتهم.

من يتقمص قميص الفتوى فيؤيد المظاهرات بل يزينها ثم يطالب المتظاهرين بعدم التخريب والإحراق والتدمير والسرقة والنهب للممتلكات العامة والخاصة هو شخص قد حكم على نفسه بأنه لا يعلم عن واقع المظاهرات ولا واقع بلاده أو أنه يعلم لكنه يريد أن يلبس ويرقع باطله المفضوح وعلى كلا الاحتمالين فمثل هذا ليس أهلاً للفتوى.. فقد ركب الهوى فأظهر عليه التناقض المشين الذي يضحك الثكلى.. هذا فضلاً عن أن دعوته للمظاهرات وتزيينه الخروج على الحاكم يجعله في مستنقع طائفة من طوائف الخوارج سماها السلف (الخوارج القعدية) وهم الذين يزينون الخروج للناس ولا يباشرونه..!! فإنك تراهم في الفيس بوك والتويتر يغردون تزييناً للمظاهرات ثم إنك لن تجدهم أو أبناءهم أو أقاربهم في تلك المظاهرات وقد شابهوا بذلك (ملالي الروافض) الذين يزينون لأتباعهم (التطبير) وهو تقطيع الأجساد في عاشوراء ثم إنك لن ترى واحداً منهم يطبر فتسيل منه نقطة دم!!

إن فرقة «القَعْدِيّة» من فرق الخوارج التي لم يسمع بها كثير من الناس ، وهم : المحرضون على الخروج على الحكام ، وإن لم يخرجوا، وقد سماهم أهل العلم بـ»القعديّة» ، فقد عدّد الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي – رحمه الله – الفرق الضالة في مقدمة شرحه لصحيح البخاري (هدي الساري) فقال : («القعدية»: الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك).

وفي كتابه «تهذيب التهذيب» يعرّف بهذا النوع من الخوارج فيقول : («القعدية»: والقعد الخوارج كانوا لا يُروْنَ بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه).إن الخوارج ليسوا هم من يقاتل الحاكم بالسيف فقط !! فإن «القعدية» فرقة من الخوارج ، يزينون الخروج على الحاكم الجائر ويهيجون العامة ويوغرون الصدور عليه..

و»القعدية» غالباً أخطر من الخوارج أنفسهم ؛ إذ أن الكلام وشحن القلوب وإثارة العامة على ولاة الأمر له أبلغ الأثر في النفوس وخاصة إذا خرج من رجل بليغ متكلم يخدع الناس بلسانه وخطابته أو كتابته ويخرج ذلك في قالب النصح.

روى أبو داؤود في مسائل الإمام أحمد- رحمهم الله – عن عبد الله بن محمد الضعيف – رحمه الله – أنه قال: (قُعّدُ الخوارج هم أخبث الخوارج).

اللهم اكفنا شر دعاة الفتن والفساد من (قعدية) الخوارج.

د. عارف الركابي

صحيفة الإنتباهة