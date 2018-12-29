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عناوين الصحف

2018/12/29

2018/12/29


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018م



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أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018م

 

صحيفة الإنتباهة

* رئيس الوزراء: نتأسف لسقوط قتلى

* عصام أحمد البشير لـ”الحكومة”: “الحذر من إراقة الدماء”

* الوزير المستقل لـ”الإنتباهة”: التحرير أفقر الشعب والمدرسة الإقتصادية

 

صحيفة السوداني

* “الأمن”: ضبط خلية لـ”عبدالواحد” تخطط لإغتيالات ونهب “عمارة الذهب ومول الواحة”

* مصرع وإصابة (14) سائحاً جراء تفجير حافلة بمصر

* “العمل” تعتزم مراجعة مكاتب الاستقدام والهجرة

 

صحيفة الصيحة

* التفاصيل الكاملة حول توقيف خلية لحركة عبدالواحد بالدروشاب

* وزير الدولة بالإعلام: الخلية كانت تخطط لعمليات أغتيال وسط المتظاهرين

* عصام البشير يطالب بتوقيع أشد العقوبات على المتلاعبين بقوت المواطنين

* السلطات الأمنية تكمل إجراءات محاكمة المتهمين بالتخريب في الاحتجاجات الأخيرة

 

صحيفة المجهر

* المؤتمر الشعبي يدعو لتمالسك الوطن والابتعاد عن التخريب

* جهاز الأمن يضبط خلية تابعة لـ”عبدالواحد محمد نور” بالدروشاب

 

صحيفة التيار

* رئيس الوزراء يتأسف لسقوط قتلى في التظاهرات

* مبادرة جديدة من رجال الأعمال لفك ضائقة السيولة

* سفير السودان بأستراليا ينفي تركه الخدمة

* حاتم الوسيلة: توجيهات عليا بإجراء تحقيقات حول الأحداث

 

صحيفة المستقلة

* معتز: القانون سيأخذ مرجاه في الأحداث الاحتجاجية

* الشعبي يدعو للتماسك والابتعاد عن التخريب

* العمل: وظائف غير صحيحة تم الإعلام عنها

 

صحيفة أخبار اليوم

* جهاز الأمن: ضبط خلية لحركة عبدالواحد بالدروشاب تستهدف عمارة الذهب ومول الواحة

* الشرطة: فض تجمعات متفرقة في الخرطوم وضبط خلية صنعت 47 عبوة حارقة

* الناطق الرسمي بأسم الحكومة يعقد مؤتمراً منتصف الليل ويكشف تفاصيل جديدة عن ضبط خلية الدروشاب

 

صحيفة الدار

* بالصورة والقلم: القبض على عصابات مسلحة تنوي نهب المواطنين أثناء الاحتجاجات

* الحكم بإعدام تاجر معروف والقبض على سجين هارب محكوم بعشرين عاماً

* سفير السودان باستراليا ينفي تركه الخدمة

* مقتل شاب على يد ابن عمه وإصابة شقيقه بأم بدة

* تفاصيل فتاة حسناء تستدرج الرجال بمنطقة الزرائب بالعباسية

* اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحانا افقه والعقيدة للآساس واللغى العربية للثانوي

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        شكري

        2018/12/29 at 10:08 ص (UTC 2) رابط التعليق

        بعضا من عناوين جريدة الأهرام المصرية الصادرة اليوم للمقارنة فقط:
        الاهرام المصرية:

        13 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات..
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        609 آلاف وحدة سكنية لمختلف الشرائح.. و13 مليار جنيه للمرافق

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