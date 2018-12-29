أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018م
صحيفة الإنتباهة
* رئيس الوزراء: نتأسف لسقوط قتلى
* عصام أحمد البشير لـ”الحكومة”: “الحذر من إراقة الدماء”
* الوزير المستقل لـ”الإنتباهة”: التحرير أفقر الشعب والمدرسة الإقتصادية
صحيفة السوداني
* “الأمن”: ضبط خلية لـ”عبدالواحد” تخطط لإغتيالات ونهب “عمارة الذهب ومول الواحة”
* مصرع وإصابة (14) سائحاً جراء تفجير حافلة بمصر
* “العمل” تعتزم مراجعة مكاتب الاستقدام والهجرة
صحيفة الصيحة
* التفاصيل الكاملة حول توقيف خلية لحركة عبدالواحد بالدروشاب
* وزير الدولة بالإعلام: الخلية كانت تخطط لعمليات أغتيال وسط المتظاهرين
* عصام البشير يطالب بتوقيع أشد العقوبات على المتلاعبين بقوت المواطنين
* السلطات الأمنية تكمل إجراءات محاكمة المتهمين بالتخريب في الاحتجاجات الأخيرة
صحيفة المجهر
* المؤتمر الشعبي يدعو لتمالسك الوطن والابتعاد عن التخريب
* جهاز الأمن يضبط خلية تابعة لـ”عبدالواحد محمد نور” بالدروشاب
صحيفة التيار
* رئيس الوزراء يتأسف لسقوط قتلى في التظاهرات
* مبادرة جديدة من رجال الأعمال لفك ضائقة السيولة
* سفير السودان بأستراليا ينفي تركه الخدمة
* حاتم الوسيلة: توجيهات عليا بإجراء تحقيقات حول الأحداث
صحيفة المستقلة
* معتز: القانون سيأخذ مرجاه في الأحداث الاحتجاجية
* الشعبي يدعو للتماسك والابتعاد عن التخريب
* العمل: وظائف غير صحيحة تم الإعلام عنها
صحيفة أخبار اليوم
* جهاز الأمن: ضبط خلية لحركة عبدالواحد بالدروشاب تستهدف عمارة الذهب ومول الواحة
* الشرطة: فض تجمعات متفرقة في الخرطوم وضبط خلية صنعت 47 عبوة حارقة
* الناطق الرسمي بأسم الحكومة يعقد مؤتمراً منتصف الليل ويكشف تفاصيل جديدة عن ضبط خلية الدروشاب
صحيفة الدار
* بالصورة والقلم: القبض على عصابات مسلحة تنوي نهب المواطنين أثناء الاحتجاجات
* الحكم بإعدام تاجر معروف والقبض على سجين هارب محكوم بعشرين عاماً
* سفير السودان باستراليا ينفي تركه الخدمة
* مقتل شاب على يد ابن عمه وإصابة شقيقه بأم بدة
* تفاصيل فتاة حسناء تستدرج الرجال بمنطقة الزرائب بالعباسية
* اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحانا افقه والعقيدة للآساس واللغى العربية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
شكري
2018/12/29 at 10:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
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