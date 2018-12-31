أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018م
صحيفة مصادر
* البشير: لن نفرط في الأمن (والهدف ليس قتل المواطنين)
* قيادي بالشعبي: حزبنا يعاني حالة جهوية
* النائب العام يتسلم التقرير المبدئي بشأن الاحتجاجات
صحيفة التيار
* النائب العام يستلم التقرير المبدئي بشأن التظاهرات
* تفاصيل مثيرة لشهادة عبدالرحمن الخضر بمحكمة الفساد
* البرلمان يجيز الموازنة وسط رفض وتذمر نواب
* البشير لن نفرط في الأمن “والهدف ليس قتل المواطنين”
صحيفة السوداني
* البشير: لن نسمح بالتخريب “ومهمة الشرطة أمن المواطن وليس قتله”
* تجار يودعون (500) مليون جنيه في البنوك
* استمرار تراجع الدولار
* الخضر يمثل أمام محكمة الفساد في قضية هيئة المياه
صحيفة المجهر
* تجار سوق ليبيا يودعون (500) مليون جنيه بالمصارف كدفعة أولى في بنادرة (إيداع)
* البرلمان يجيز موازنة 2019م بعجز بلغ (53) مليار جنيه
* “البشير” : لن نسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب
صحيفة آخر لحظة
* تحرير جازولين المصانع وضخ (500) مليون جنيه بالمصارف
* معتز: أسأل الله ألا يكون 2019م عام رمادة
* النائب العام: تدوين 358 بلاغاً بسبب التخريب
صحيفة الإنتباهة
* النائب العام يستلم دعاوي ضد قتلة متظاهرين
* الرئيس يأمر الشرطة باستخدام قوة أقل ضد المحتجين
* الحكومة: حل قضية النقود مارس المقبل
صحيفة الوطن
* وزير العدل يأمر بعدم أعتراض المتظاهرين سلمياً
* الرئيس لن نسمح بالتخريب … والتدمير لا يحل المشكلة
* البرلمان يصادق على الموازنة وسط أعتراض كتل نيابية
صحيفة الدار
* النائب العام يكشف الخسائر في الأرواح والممتلكات في الأحداث الأخيرة
* الإعدام شنقاً لمغتصب وقاتل طفلة البسابير (مي)
* إيداع 500 مليون جنيه من تجار سوق ليبيا بالبنوك
* شركة ولاية الخرطوم تهنئ المواطنين بأعياد البلاد وتستعرض خطتها لخواتيم العام
* ولاية الخرطوم تتجه لتخصيص طلمبات لوسائل المواصلات
* اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عصام الجزولى
2018/12/31 at 2:04 م (UTC 2) رابط التعليق
الانقاذ تدخل السودان موسوعة جنيس للارقام القياسية بنسبة حالات اغتصاب الاطفال وبسبب نوعية الاغتصاب حيث قام شاب سودانى بأغتصاب طفلة (رضيعة ) تبلغ من العمر ( 6شهور) مما أدى لوفاتها