كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > عناوين الصحف > أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018م
الأقسام :

عناوين الصحف

2018/12/31

2018/12/31


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018م



شارك الموضوع :

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018م

 

صحيفة مصادر

* البشير: لن نفرط في الأمن (والهدف ليس قتل المواطنين)

* قيادي بالشعبي: حزبنا يعاني حالة جهوية

* النائب العام يتسلم التقرير المبدئي بشأن الاحتجاجات

 

صحيفة التيار

* النائب العام يستلم التقرير المبدئي بشأن التظاهرات

* تفاصيل مثيرة لشهادة عبدالرحمن الخضر بمحكمة الفساد

* البرلمان يجيز الموازنة وسط رفض وتذمر نواب

* البشير لن نفرط في الأمن “والهدف ليس قتل المواطنين”

 

صحيفة السوداني

* البشير: لن نسمح بالتخريب “ومهمة الشرطة أمن المواطن وليس قتله”

* تجار يودعون (500) مليون جنيه في البنوك

* استمرار تراجع الدولار

* الخضر يمثل أمام محكمة الفساد في قضية هيئة المياه

 

صحيفة المجهر

* تجار سوق ليبيا يودعون (500) مليون جنيه بالمصارف كدفعة أولى في بنادرة (إيداع)

* البرلمان يجيز موازنة 2019م بعجز بلغ (53) مليار جنيه

* “البشير” : لن نسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب

 

صحيفة آخر لحظة

* تحرير جازولين المصانع وضخ (500) مليون جنيه بالمصارف

* معتز: أسأل الله ألا يكون 2019م عام رمادة

* النائب العام: تدوين 358 بلاغاً بسبب التخريب

 

صحيفة الإنتباهة

* النائب العام يستلم دعاوي ضد قتلة متظاهرين

* الرئيس يأمر الشرطة باستخدام قوة أقل ضد المحتجين

* الحكومة: حل قضية النقود مارس المقبل

 

صحيفة الوطن

* وزير العدل يأمر بعدم أعتراض المتظاهرين سلمياً

* الرئيس لن نسمح بالتخريب … والتدمير لا يحل المشكلة

* البرلمان يصادق على الموازنة وسط أعتراض كتل نيابية

 

صحيفة الدار

* النائب العام يكشف الخسائر في الأرواح والممتلكات في الأحداث الأخيرة

* الإعدام شنقاً لمغتصب وقاتل طفلة البسابير (مي)

* إيداع 500 مليون جنيه من تجار سوق ليبيا بالبنوك

* شركة ولاية الخرطوم تهنئ المواطنين بأعياد البلاد وتستعرض خطتها لخواتيم العام

* ولاية الخرطوم تتجه لتخصيص طلمبات لوسائل المواصلات

* اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

      1. 1
        عصام الجزولى

        2018/12/31 at 2:04 م (UTC 2) رابط التعليق

        الانقاذ تدخل السودان موسوعة جنيس للارقام القياسية بنسبة حالات اغتصاب الاطفال وبسبب نوعية الاغتصاب حيث قام شاب سودانى بأغتصاب طفلة (رضيعة ) تبلغ من العمر ( 6شهور) مما أدى لوفاتها

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.