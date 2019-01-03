مواسير السوق الأسود .. هل تغلق ؟؟

عزا بنك السودان المركزي، ارتفاع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام الماضية لإغلاق المركزي عدداً من الثغرات، منها انتهاء المهلة لإيقاف الاستيراد دون تحويل القيمة، ومنع بيع حصائل الصادر بين المصدرين والمستوردين داخل البنك .
عقوبات صارمة
توعد محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير في مؤتمر صحافي أمس، بإنزال عقوبات مشددة على المصارف التي تعمل على ربط المصدرين بالمستوردين . وارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام الماضية إلى 50 جنيهاً في الأسواق الموازية مقارنة بـ 80 جنيهاً منتصف الشهر الماضي.
وقال (نحن ماشين في إغلاق المواسير التي تغذي السوق الموازي)، لافتاً إلى قيام المركزي خلال الفترة الماضية بمنع الدفع المقدم لحصائل الصادر باعتباره أحد روافد الأسواق الموازية، وقطع بأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى سعر صرف مستقر، وأنهم لا يتحدثون عن ارتفاع أو انخفاض، وإنما عن استقرار وسوق واحد للعملات.
التمويل العقاري
وأعلن الزبير عن فتح التمويل العقاري باعتباره أحد النشاطات الاقتصادية الكبيرة التي تعمل على توظيف عدد كبير من المواطنين وفق ضوابط وموجهات محددة مع فتح تمويل السيارات بصورة جزئية وفتح تمويل التجارة المحلية .
أكبر فئة
وكشف عن نهاية أزمة توفير الكتلة النقدية بنهاية الربع الأول من العام الجاري وعقب طباعة الفئات الجديدة من العملة (100،200،. 500) جنيه، ونبه إلى أن أكبر فئة كانت متداولة أصبحت قيمتها دولاراً واحداً في إشارة لفئة الخمسين جنيهاً وزاد لايمكن لاقتصاد نامي مثل السودان أن يستخدمها كأعلى فئة .
دفعات نقد
مشيراً إلى وجود موارد جديدة من النقد الأجنبي ستتدفق خلال العام الجاري، من بينها رسوم نفط ونقل وتصدير نفط جنوب السودان ورسوم نقل وتصدير نفط الشركات النفطية العاملة بجنوب السودان ودخل الحكومة في إنتاج الذهب، وكشف عن تسلم وزارة النفط مبلغ 30 مليون دولار من تصدير الشحنة الأولى لنفط جنوب السودان، نافياً في الوقت نفسه تسلم ودائع خارجية. وقال لم يتسلم البنك ودائع خلال الأيام الماضية، ولكن يتوقع أن يتحصل على ودائع مالية خلال مقبل الأيام .
فك حظر
وأعلن محافظ بنك السودان، د. محمد خير الزبير عن فتح التمويل العقاري من خلال السياسات النقدية للعام 2019 وفقاً لموجهات وضوابط محددة بجانب فتح تمويل السيارات وتمويل التجارة المحلية، مبياً أن مبررات فتح التمويل العقاري باعتباره جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي، ويعمل به عدد كبير من المواطنين.
وأكد على أن أهداف السياسة النقدية للعام الحالي تهدف إلى كبح جماح التضخم والوصول إلى سعر صرف مستقر.
الخرطوم :رشا التوم
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
abahmd
2019/01/03 at 8:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
توعد محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير في مؤتمر صحافي أمس، بإنزال عقوبات مشددة على المصارف التي تعمل على ربط المصدرين بالمستوردين .
هذا باختصار سبب المشكلة الاقتصادية من يناط بهم ادارة الاقتصاد هم من ينهبون الاقتصاد وفي النهاية لامسالة ولامحاكمة بالعكس في النهاية يطلق عليهم خبراء !!؟ لانو مافي قانون يحاسب من يسرق واذا تكلم احد عن انو في فساد البشير يقول ليك اثبت ولمن ملازم الشرطة اثبت نهايتو كان رفده ##
مافي حلول مالم يذهب بنك السودان ومن وارءهم بدون استثناء