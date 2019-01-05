أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة المجهر
* وزارة الداخلية: قواتنا ساهرة لمراقبة المندسين والمخربين
* وفاة طبيب بمستشفى بحري في ظروف غامضة والعثور على جثته في الحمام
صحيفة الإنتباهة
* (الإنتباهة) تنشر صوراً حصرية لضحايا مجزرة منجم تشاد
* العثور على ضابط شرطة مشنوقاً بالفاشر
* متمردون يستولون على قاعدة عسكرية قرب جوبا
صحيفة آخر لحظة
* معتز: المحسوبية وراء الفساد ونواجه حرباً لخنق الإقتصاد
* الحكومة: 40% من مواطني الخرطوم يحتاجون لدعم
* زيادات في أسعار قود الطائرات
* الدستورية تؤيد تنفيذ الاعدام بحق (3) نظاميين
صحيفة السوداني
* معتز: إنفراج أزمة السيولة نهاية يناير
* ترتيبات لعزل غازي من تحالف قوى 2020
* خطاب للبرلمان لفصل إشراقة سيد محمود
* الشرطة: تجمعات محدودة بالخرطوم تفرقت دون خسائر
صحيفة التيار
* (التيار) تكشف خفايا إعفاء وزير الصحة الإتحادي والوكيل
* رئيس الوزراء: فئة الـ(100) في يناير و(200) جنيه الشهر المقبل
* العثور على طبيب مناوب بمستشفى بحري ميتاً داخل الحمام
* مسؤول بالخرطوم: (4) أسابيع تمتص يومياً (200) مليار
صحيفة الرأي العام
* معتز لن نجامل في أية حالة فساد مهما كان حجمها أو من يقف خلفها
* ترتيبات لعزل غازي عن تحالف 2020
* مستشفى الذرة: مجانية علاج السرطان مستمرة
صحيفة أخبار اليوم
* معتز موسى: أتابع بنفسي قضايا الفساد ولن أذكر الأسماء والقانون يمنع التشهير
* “أخبار اليوم” ترصد الحوار التلفزيوني مع رئيس الوزراء وردوده على أسئلة المواطنين حول الخدمات ومحاربة القطط السمان
* الصحة تنفي توقف العلاج المجاني لمرضى السرطان
صحيفة الدار
* رئيس الوزراء: المعاملات المالية والمحسوبية وراء الفساد بالبلاد
* الناشطة في مجال حقوق الطفل سلافة بسطاوي في ذمة الله
* كاميرا مراقبة بمطار الخرطوم تضبط رجلاً وزجته باخذ شيلة
* لبناني يطلق النار على عامل سوداني يعمل في محطة بنزين
* أمام مسجد يشن هجوماً على متبدلي الشيكات بأموال ناقصة
* اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحانا العلم في حياتنا للأساس والتربية الإسلامية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عاقل
2019/01/05 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
معتز القانون يمنع التشهير بالمفسدين طبعا الكبار
طيب لماذا تشهرو بالحرامية الصغار من سرقة مروحة او نط بيت او سرق صحن فول لانه جعان ام عندكم قانونان واحد للفقرة والاخر لكبار الحرامية الاغنياء شر البليه مايضحك