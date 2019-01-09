ولادة طفلة بكلية واحدة في روسيا

أعلنت صحيفة محلية في جمهورية موردوفيا الروسية، اليوم الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني 2019، عن ولادة طفلة بكلية واحدة فقط.
وحاول جد الطفلة معرفة ما إن كانت ستمنح بطاقة إعاقة، ولكن تبين أن هذه البطاقة يوجب منحها فقط في حال عدم قدرة العضو على العمل بشكل صحيح أو عند إصابتها بالفشل الكلوي.
لذلك إذا كانت الكلية تعمل بشكل طبيعي ولا تؤثر على وظائف أعضاء الجسم، فإن اللجنة الطبية الاجتماعية يمكنها رفض منح بطاقة إعاقة للطفلة.
وفي إندونيسيا ولد طفل بوجهين، لديه جسد واحد وذراعان وساقان، ولكن بسبب عدم قدرة أخيه التوأم عن التطور في الرحم، ولد ورأسه مشوه
سبوتنيك