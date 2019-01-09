قنبلة “ذكية” تفجرها “غوغل”… لن تحتاج إلى الأصابع

“لن تحتاج إلى إصبعك بعد الآن”، بتلك الكلمات تحدث عدد من المواقع الإلكترونية عن القنبلة “الذكية” التي فجرتها شركة “غوغل” الأمريكية، مساء أمس.
ونشر موقع “سي نت” التقني المتخصص تقريرا يرصد فيه القنبلة، التي فجرتها “غوغل” خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي آي إس 2019” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.
وأوضح الموقع التقني أن مؤتمر “غوغل” تركز بصورة كبيرة على إظهار المزايا الجديدة، التي دعمت بها الشركة مساعدها الرقمي الذكي “غوغل أسيستانت”.
وأشارت “غوغل” إلى أنها دعمت عملية الدمج الكاملة لتطبيق خرائط غوغل “غوغل مابس”.
ولن يحتاج المستخدم، بمعنى آخر أن يمسك الهاتف بين يديه أثناء قيادته السيارة، لينشغل فقط بالطريق الذي أمامه، وكل ما سيحتاجه الشخص أن هو أن يطلب من “غوغل أسيستانت” أن يذهب به إلى المنزل.
سيوقظ المستخدم “مساعد غوغل”، ويطلب منه أن يذهب به إلى المنزل أو إلى أي وجهة أخرى، فتبدأ الخرائط في توجيهه إلى الطرق الأمثل لكي يصل إلى وجهته.
كما يمكن أن تتلقى الخرائط أيضا مختلف الأوامر من المستخدم، خلال رحلته، مثلا أن يطلب منها توجيهه خلال الرحلة إلى أقرب محطة وقود أو إلى أقرب سوبرماركت.
وأوضحت “غوغل” أيضا أن المساعد الذكي الخاص بها، سيدعم بصورة كاملة أيضا العمل على معظم تطبيقات التراسل الفوري “الدردشة”، مثل “واتسآب”، و”فيسبوك ماسنجر”، و”هانغ آوتس”، و”فايبر”، و”تلغرام”، والرسائل النصية القصيرة، بحيث أن المستخدم لن يحتاج لأن يتوقف بالسيارة أو يمسك هاتفه، بل سيقرأ له المساعد الرسالة التي وصلته، ويتمكن من الرد عليها من دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفه.
وكانت “غوغل” قد طرحت تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط الخاص بها “غوغل مابس”، مكنت فيه المستخدم من التواصل مباشرة مع الأماكن التي سيذهبون لها سواء عن طريق الرسائل أو الدردشة.
وسيسمح تحديث “غوغل مابس” للمستخدمين من إمكانية التواصل مباشرة عن طريق الخرائط مع المؤسسات والمطاعم والمقاهي والأماكن التي سيذهبون إليها، سواء عن طريق الرسائل أو الدردشة.
وبمجرد أن يفتح مستخدم “غوغل مابس” الخرائط، للذهاب إلى مكان معين، سيظهر بجانب المكان أيقونة “رسائل”، ليمكن المستخدم التواصل مباشرة مع تلك الأماكن والمؤسسات.
ويمكن تفعيل تلك الخاصية عن طريق الانتقال إلى قائمة “الإعدادات”، والذهاب إلى تطبيق خرائط غوغل، وتفعيل خاصية الرسائل.
ومن المتوقع أن تسهل تلك الخدمة إمكانية وصول الأشخاص إلى مختلف الأماكن، والتواصل مع المؤسسات لمعرفة موقعهم على خرائط غوغل أو لتقديم خدمة ما حتى لا يتعطل الشخص عند وصوله إلى الموقع.
سبوتنيك