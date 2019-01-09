طريقة سهلة للتخلص من دهون البطن

قال خبراء التغذية إن حذف خمسة منتجات من النظام الغذائي تساعد على التخلص من الدهون الحشوية الخطيرة.
ولا تتراكم الدهون الحشوية في الطبقات الداخلية للجلد، وإنما تتراكم حول أعضاء تجويف البطن، مما يؤدي غالبا إلى تطوير مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الضغط، بحسب “إكسبرس”.
ويرى الخبراء أن الأرز والمعكرونة والخبز والمعجنات والبطاطا هي المسببات الأساسية لتخزين الشحوم.
وأثبتت تجربة لمدة ثمانية أسابيع شارك فيها 69 متطوعا ذوي الوزن الزائد، أن الأشخاص الذين استهلكوا كمية صغيرة من الكربوهيدرات فقدوا دهونا أكثر بنسبة 10% من أولئك الذين اتبعوا حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية العادية.
ونصح العلماء بعدم التخلي بشكل كامل من هذه المنتجات، ومن المستحسن استبدالها بمنتجات أكثر فائدة مثل خبز الحبوب الكاملة، والبطاطا المشوية بالفرن بدلا من البطاطا المقلية.
كما شدد العلماء على أنه لا يوجد نظام غذائي “معجزة” عالمي للتخلص من الدهون، وأكدوا على ضرورة الحركة المستمرة للتخلص من الدهون الزائدة.
سبوتنيك