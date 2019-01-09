س وج.. كل ما تريدين معرفته عن ألم أسفل البطن عند النساء وأسبابه

ألم أسفل البطن من المشاكل الشائعة بين كثير من النساء، ويمكن أن يشير ألم أسفل البطن إلى سلسلة من المشاكل الصحية، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن ألم أسفل البطن، بحسب تقرير نشره موقع “Net doctor” البريطانى.
س: ما هى آلام أسفل البطن أو الحوض؟
ج: ألم أسفل البطن أو الحوض، يشير إلى الانزعاج الذي يحدث عند أو أسفل زر البطن، ومعظم النساء يعانين من ألم في أسفل البطن من وقت لآخر، فى أغلب الأوقات يكون السبب لهذا الألم الدورة الشهرية.
وغالباً ما تُحدث المثانة والأعضاء التناسلية ألم الحوض أو أسفل البطن، وفي كثير من الحالات من الصعب تشخيص السبب الدقيق للألم ، ولكن ملاحظة بعض الأعراض ستساعد طبيبك على الوصول إلى التشخيص.
س: ما أسباب ألم أسفل البطن؟
أسباب الألم أسفل البطن الأكثر شيوعًا هي:
-اضطراب في البول ، مثل مشاكل المثانة أو الكلى.
-مشكلة في الامعاء.
-مشكلة في الجهاز التناسلي- الرحم وقناتي فالوب والمبيض.
س: كيف تسبب مشاكل الجهاز البولى ألم البطن؟
-تعتبر التهابات البول شائعة و تظهر الأعراض، مثل الحرقان عند التبول والذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد، يمكن أن تنتشر العدوى إلى الكليتين ويمكن أن تجعلك تشعر بالألم فى البطن مع ارتفاع درجة الحرارة وآلام الظهر.
إذا كان لديك أي دم في البول ، أخبر طبيبك لأن هذا يحتاج دائمًا إلى إجراء فحوصات.
-إذا كان لديك ألم ينتشر من ظهرك إلى أعلى الفخذ وهو شديد – قد يكون طبيبك أكثر قلقا من أن لديك حصوات في الكلى.
س: هل مشاكل الجهاز الهضمى تسبب ألم أسفل البطن؟
الألم الناجم عن الأمعاء الغليظة هو سبب شائع بشكل خاص لألم أسفل البطن في كل من الرجال والنساء، وهناك أعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمى تسبب ألم أسفل البطن مثل:
– ألم عند التبول.
-تغيير عادات الأمعاء إمساك أو إسهال.
– الدم فى البراز.
– الانتفاخ وكثرة الغازات.
تشمل الأسباب المحتملة للألم الناجم عن الأمعاء متلازمة القولون العصبي (IBS)، والتي يمكن أن تعطيك الإسهال، والإمساك والانتفاخ.
يعتبر الانتفاخ والتورم من الأعراض الشائعة التي قد يبلغ عنها الأشخاص ويمكن أن يكون ذلك بسبب مشكلة تؤثر على الأمعاء.
س: كيف يحدث ألم البطن من الأعضاء التناسلية؟
يمكن أن ينشأ الألم من الرحم أو قناتي فالوب أو المبيضين، وعادة ما يشعر بألم في أسفل البطن، ويمكن أن يكون ألم المبيض هو الأكثر شيوعاً وغالبا ما يكون الألم القادم من الرحم أسوأ خلال فترة الدورة ويسمى عسر الطمث.
وهناك أمراض أخرى فى الجهاز التناسلى تسبب ألم أسفل البطن وتشمل:بطانة الرحم، الأورام الليفية، مرض التهاب الحوض، تكيسات المبيض، المشاكل المتعلقة بالمرحلة المبكرة من الحمل، مثل الإجهاض أو الحمل خارج الرحم.
اليوم السابع