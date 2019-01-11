النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر

منظمة الصحة العالمية توصي بتقليل الكافيين أثناء الحمل
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وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة “كلينيكال نيوترشن” الأميركية، إلى أن تناول الشاي الغني بالكافيين يؤثر على مدة الحمل لدى المرأة ووزن الجنين عند الولادة.
وأضافت أن هذه المخاطر تزيد بواقع الضعف لدى النساء اللائي يقبلن بكثرة على مشروب الشاي خلال فترة الحمل على الرغم من التحذيرات الصحية الكثيرة.
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ويوضح الخبراء أن منسوب الكافيين يختلف بحسب أنواع الشاي، فالشاي الأسود الذي يجري استهلاكه في إيرلندا بكثرة يحتوي تركيزا أعلى مقارنة بالشاي الأخضر.
ويختلف المقدار الموصى به من الشاي، من منظمة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 300 ميليغرام في اليوم الواحد، تنبه هيئة السلامة الغذائية في إيرلندا إلى عدم تجاوز 200 ميليغرام.