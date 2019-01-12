علماء يحذرون من خطر استخدام خيط تنظيف الأسنان

درس العلماء خيوط الأسنان ل 18 علامة وأعلنوا أن مركبات مضادة ضارة تستخدم في طلائه.
عثر علماء من معهد الصحة العامة في كاليفورنيا على مركبات مضادة بوليفيتال خطرة على الصحة في خيط الأسنان — يمكن لهذه المركبات أن تتراكم في الكلى والكبد، والكمية الآمنة منها غير معروفة. وفقا لمجلة ” Nature”.
وقال الخبراء إن 178 متطوعا ملأوا استبيانات حول أسلوب الحياة وتبرعوا بالدم، وحاول الباحثون العثور على 11 مركبا مختلفا من مركبات بوليفيتال. بالإضافة إلى المصادر المعروفة بالفعل للمركبات التي تدخل الدم، مثل تناول الطعام من الآواني البلاستيكية والماء الملوث بالمركبات، وجد الخبراء أن مركبات بوليفيتال تدخل الجسم أيضًا عند استخدام خيط تنظيف الأسنان.
ودرس العلماء خيوط أسنان 18 علامة تجارية، وقالوا إنه يستخدم في الطلاء الخاصة بها مركبات بوليفيتال، بما في ذلك العلامات التجارية الأكثر شعبية.
ومع ذلك، فقد حث العلماء على عدم التسرع في الاستنتاجات حول مخاطر خيط الأسنان، لأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن عدد مركبات بوليفيتال التي تدخل الجسم البشري مع خيط الأسنان يمكن أن يكون ضارا. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للخبراء، يمكنك اختيار خيوط لا يحتوي على مثل هذه المركبات.
سبوتنيك