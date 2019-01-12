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طب وصحة

2019/01/12

2019/01/12


الإنفلونزا تقضي على 15 شخصًا في جورجيا



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أعلنت وزارة الصحة الجورجية، اليوم، عن وفاة 15 شخصًا بسبب الإصابة بمرض الإنفلونزا.

وذكر مصدر أن عدد حالات الوفاة بفيروس الإنفلونزا في جورجيا بلغ 15 شخصًا حتى مساء أمس، بعد تسجيل وفاة شخص في الـ27 من عمره في منطقة كوتائيسي الجورجية، ووفاة آخر يبلغ من العمر 63 عامًا توفي من نفس المرض في مدينة باطوم.

وأفاد المصدر، استنادًا إلى معطيات المركز الوطني لمراقبة الأمراض والأوبئة في جورجيا، بأن خمسة أشخاص من المتوفين هم من سكان جمهورية أغاريا ذات الحكم الذاتي؛ حيث ينتشر المرض على نطاق واسع.

وأكد أن 845 شخصًا مصابًا بفيروس الإنفلونزا يتلقون العلاج حاليًّا على نطاق البلاد، منهم 44 مريضًا في العناية المركزة.

صحيفة سبق

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