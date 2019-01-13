“الصحة” تفصل (12) طبيباً من مستشفى الأسنان التعليمي

أقرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، بفصل 12 طبيباً عمومياً عن العمل بمستشفى الأسنان التعليمي، وعزت ذلك لجهة أن الأطباء تحت التجريب ولم يجتازوا التقييم.
وأكد مصدر في وزارة الصحة لـ”باج نيوز”، عدم نجاح الأطباء في التقييم النهائي بعد الفترة التجريبية بالمستشفى الذي استغرق 3 أشهر، وأشار إلى أن قرار الفصل حسب قانون الخدمة المدنية.
في السياق، قالت لجنة الأطباء المركزية، إن قرار الفصل تم بسبب مشاركة الأطباء في الإضراب الذي دعت له اللجنة مؤخراً.
وأكدت اللجنة في بيان، تضامن عدد من أطباء الأسنان مع زملائهم المفصولين وقاموا بتقديم استقالاتهم.
وأدانت اللجنة فصل الأطباء، مؤكدة أن إدارة مستشفى الأسنان لن تستطيع النَّيْل من وحدة الأطباء.
صحيفة السوداني