أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة الأخبار
* مصرع (8) نساء في انهيار بئر ذهب بالنيل الأزرق
* موسكو: مشاركة قوات روسية في قمع الاحتجاجات (فبركة إعلامية)
صحيفة مصادر
* قيادية بالوطني: مرتبي ومرتب زوجي لا يكفيان لـ(حلة ملاح)
صحيفة السوداني
مباحثات بشأن دخول شركات أمريكية للاستثمار في النفط
* إصابات وسط الشرطة والمواطنين في احتجاجات بالكلاكلة وأم درمان
* تأجيل محاكمة 7 مصرفيين ورجال أعمال متهمين بالفساد
صحيفة المجهر
* موسكو: وجود مرتزقة روس بالسودان (فبركة إعلامية)
* جولات ولائية للرئيس البشير خلال الأسابيع المقبلة
صحيفة آخر لحظة
* الشعبي: بقاء النظام أفضل مائة ألف مرة من حكم اليسار
* إلغاء احتفال الحواته بذكرى محمود عبد العزيز
* للمرة الخامسة .. إرجاء محاكمة (قطط سمان)
صحيفة الإنتباهة
* سفر إثنين من (القطط السمان) للعلاج بالخارج
* ترحيب أوروبي بتحقيقات الحكومة حول قتلى المظاهرات
صحيفة التيار
* القضارف .. استقالة وزير المالية
* شبح الانهيار يهدد قطاع وكالات السفر والسياحة
* عطبرة .. حريق هائل يلتهم مبنى المحلية
* الجزيرة .. تحديد وقود عربات النقل والملاكي والمواتر
صحيفة الدار
* حريق جديد بمحلية عطبرة والمعتمد يتحدث للدار
* المتهمان بقتل المرحوم ميرغني داخل منزله ينكران أقوالهما
* عملية جراحية ناجحة للفنان علي إبراهيم اللحو بمصر
* المحامون المحتجزون يطالبون بإطلاق سراحهم بعد زيارة نقيب المحامين
الخرطوم (كوش نيوز)