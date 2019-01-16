السودان: السلطات تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين بكسلا والمناقل

أطلقت السلطات السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين بمدينة كسلا شرقي السودان، والمناقل “وسط”، مرددين هتافات “حرية، عدالة وسلام، الثورة خيار الشعب”.
وقال شاهد عيان من مدينة المناقل بولاية الجزيرة، إن العشرات خرجوا في احتجاجات يوم الأربعاء، تطالب باسقاط النظام.
وأضاف الشاهد في حديثه لـ”باج نيوز”، أن الشرطة تدخلت وفرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
في السياق، قال ناشطون إن عشرات المحتجيين خرجوا إلى شوارع المدينة الحدودية، مطالبين بإسقاط النظام، قبل أن تفرقهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد عدد من المدن السودانية احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط 24 قتيلاً، وعشرات الجرحى.
في السياق، دعا “تجمّع المهنيين السودانيين”، و”نداء السودان”، و”قوى الإجماع الوطني”، و”التجمع الاتحادي” المعارض، لموكب جديد وسط العاصمة الخرطوم، غداً الخميس، على أن يتوجه نحو القصر الرئاسي.
وأعلن التجمع في بيان تلقى “باج نيوز” نسخة منه، أن أكثر من 5 مدن سودانية ستشهد إحتجاجات غداً، تطالب بإسقاط النظام.
الخرطوم: باج نيوز