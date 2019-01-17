4 عادات يومية تحمي يديكِ من الجفاف في عز البرد

مع ما نواجهه من انخفاض شديد في درجات الحرارة، تزداد الشكوى من جفاف الأيدي، وتبحث كل امرأة عن أفضل المرطبات.
مع ما نواجهه من انخفاض شديد في درجات الحرارة، تزداد الشكوى من جفاف الأيدي، وتبحث كل امرأة عن أفضل المرطبات.
توضح الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية، أنه لا بد من تحديد الأسباب الحقيقية وراء إصابة اليدين بالجفاف، حتى يمكن التوصل للحلول المناسبة.
وتضيف أن أكثر الأسباب الشائعة لجفاف اليدين في فصل الشتاء هو تعرضها لتيار مفاجئ من هواء بارد وجاف، عند الخروج من مكان دافئ، كذلك هناك بعض النساء تعتاد أن تغسل أيديها في الشتاء بماء ساخن، وهنا تعرضها للجفاف بشكل أكبر، لأنها تتعرض من أجواء ساخنة لأجواء باردة وبسرعة.
وتقدم دكتورة سارة أهم النصائح التي تساعد في الحفاظ على الأيدي ناعمتين طوال الشتاء، وتحمي من الجفاف.
– يجب الحرص خلال فصل الشتاء على ارتداء القفازات عند الخروج من البيت دائما، لحماية الأيدي من تيارات الهواء الباردة، وللاحتفاظ بنداوتها وطراوتها.
– يجب الحرص على استخدام كريم اليدين المرطب بشكل دائم طوال الشتاء، ليحميها عند التعرض للهواء البارد، حيث يمثل طبقة عازلة ما بين اليدين والهواء، ويجب اصطحاب هذا الكريم في كل مكان خلال فصل الشتاء.
– يجب استخدام كريم الأيدي عدة مرات خلال اليوم، وخاصة بعد غسل اليدين مباشرة، حيث إنه يحافظ على نداوة اليد، ويحميها من الجفاف طوال اليوم، وكذلك لا بد من وضعه قبل الخروج من الحمام بعد الاستحمام، حيث تكون يداك رطبة ودافئة، والمسام مفتوحة، وهذا يجعلها أكثر تعرضا للجفاف.
– يجب الحرص على غسل اليدين بالماء الفاتر خلال فصل الشتاء، وعدم غسلها بالماء الساخن؛ حتى لا تتعرض لتيارات هواء باردة وهي دافئة، الأمر الذي يصيبها سريعا بالجفاف، حتى بعد الاستحمام خلال الشتاء لا بد من رش الجسم كاملا بالماء البارد، حتى تنغلق المسام التي فتحتها المياه الدافئة، مما يحمي الجلد من الجفاف.
بوابة فيتو