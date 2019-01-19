كيف يؤثر استخدام موبايلك على عضلات العنق والظهر؟

مع التطور التكنولوجى الذى نشهده مؤخراً، زاد اعتمادنا على استخدام الهواتف المحمولة، استخدام الموبايل يمكن أن يضاعف أو يزيد من وزن رأسك ويمكن أن يجهد عنقك، حيث تقوم بإمالة رأسك إلى الأمام وإلى الأسفل من أجل النظر إلى جهازك، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير استخدام الموبايل على ظهرك وعنقك، بحسب ما ذكره موقع “spine universe”.
تأثير استخدام موبايلك على عضلات عنقك وظهرك
– يؤثر استخدام الموبايلات على آليات وضع الجسم بطرق غير صحية تساهم في ألم الرقبة وأعلى الظهر والكتف والذراع.
– في مقال نشرته مجلة “التقنية الجراحية الدولية” ذكر أن الضغط على رقبتك يزداد كلما زادت زاوية إمالة رأسك إلى الأمام عند النظر إلى الهاتف.
– عند إمالة رأسك، يمكنك أيضًا تحريك الكتفين إلى الأمام في وضع مستدير، كل هذه الأوضاع الخاطئة تسبب الإجهاد الزائد وبالتالى يحدث تآكل فى العنق والجزء العلوي من العمود الفقري والظهر ويمكن أن يؤدي إلى انحلال العمود الفقري الذي قد يتطلب عملية جراحية.
كيف تحمى نفسك من آلام الرقبة والظهر بسبب استخدام الهاتف؟
لا تستخدم الموبايل أو التابلت واستبدله بأجهزة الكمبيوتر.
لا تستخدم الموبايل لإجراء عملك واستبدله أيضاً بجهاز الكمبيوتر.
عندما تستخدم موبايلك لا تثني رأسك للنظر إليه، ولكن ارفع هاتفك على مستوى نظرك.
اليوم السابع