كثير من الأشخاص يعتادون الاستحمام يوميًا أو يومًا بعد يوم، لكن فى فصل الشتاء الأمر يختلف، حيث كشفت العديد من الأبحاث عن أضرار الاستحمام فى الشتاء بالماء البارد.
ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى connectusfund، نقدم لكم قائمة بعيوب الاستحمام بالماء البارد فى الشتاء، وتشمل:
1. ليست هذه فكرة مرحب بها خاصة خلال الأشهر الباردة.
إن فكرة أخذ الحمام البارد ليست مرحبًا بها لأنها تجعل الجسم أكثر عرضة للالتهاب الرئوى.
2. فهي ليست مثالية لكل من يعاني من الأمراض.
إذا كنت مريضًا، فإن الماء البارد قد يضر أكثر مما ينفع، حيث إنه عندما تُعاني من مرض طفيف أو معتدل، يُنصح باستخدام الحمامات الدافئة أو الساخنة لتجديد للجسم.
3. قد لا يكون مريحًا للجميع
لا يحصل الجميع على الراحة من الاستحمام البارد عندما يعانون من آلام في العضلات، حيث إن التدفئة ببطانية، أو زجاجة الماء الساخن، أو الحمام الدافئ أكثر فائدة وفعالية.
إذا كنت تحصل على حمام بارد أكثر من اللازم، فحينئذٍ يقترح الخبراء أن تبدأ بدرجات حرارة دافئة، ثم تنخفض تدريجياً حتى تصل إلى مستوى بارد عند الانتهاء من الحمام.
وأظهرت العديد من الدراسات أن الدش البارد لديه الكثير من الفوائد، لذا فإن تحدي المياه الباردة يمكن أن يكون يستحق كل هذا العناء، ولكن إذا كنت مريضًا أو تعاني من مرض أو إصابة أو ألم في العضلات، فمن الأفضل استشارة أخصائي طبي حول ما إذا كان من الأفضل الاستحمام بالماء البارد أو الساخن.
اليوم السابع