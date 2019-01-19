5 أضرار لشربك المياه أو المشروبات الغازية أثناء تناول الوجبات

“ماتشربش وسط الأكل”.. نصيحة كانت ترددها على آذاننا أمهاتنا أثناء تناولنا لوجباتنا الغذائية، وبالفعل فهناك الكثير من المضار الصحية والمشكلات المعوية التى قد يحدثها شرب الإنسان للسوائل خلال وجبته، وأثناء تناوله لطعامه.
وفقا لتقرير نشر بموقع everydayhealth فإن شرب المياه خلال تناول الطعام من العادات غير الصحية والتى يمكن أن تتسبب فى الإضرار بالمعدة وطبيعة عملية الهضم بشكل عام، ويوضح التقرير أن الطريقة المثلى والتوقيت المثالي لشرب المياه يكون قبل بدء أية وجبة غذائية بحوالي النصف ساعة كاملة، فيشرب الشخص ما يحب من المياه أو المشروبات غير المحلاة وبعدها يتناول طعامه كما يريد.
وتابع التقرير موضحا أن شرب المياه أو السوائل بشكل عام قبل تناول الوجبة يجب أن يتم ببطء شديد ولا يتم على دفعة واحدة كما يفعل البعض، حتي وإن كان الشخص عطشا للغاية، فالبطء فى تناول السوائل هو التصرف السليم، لتقليل حدة تكون تقلصات البطن وآلامها، ومن أبرز الأضرار الصحية لتناول السوائل والمياه داخل الوجبات :
-أحماض المعدة تتوقف عن عملها ولا تتمكن من هضم الطعام.
-.حدوث عسر الهضم لدي الكثير من الأشخاص.
-تكون الغازات بشكل كبير الشعور بآلام فى البطن وتقلصات كثيرة.
-عدم القدرة على تحطيم الطعام الذى يحتاج لفترة لهضمة، مما يسبب تقلصات ومشكلات إخراجية كالإمساك.
-عدم الاستفادة القصوى من عناصر الطعام لصعوبة التمثيل الغذائى السليم والكامل، مما يضر بعملية الأيض.
اليوم السابع