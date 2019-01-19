الإهمال فى علاج الاكتئاب يزيد فرص الإصابة بالنوبات القلبية .. اعرف التفاصيل

نمر كثيرا بضغوط في الحياة اليومية، وقد تكون من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالاكتئاب، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من صعوبات عدة أثناء ممارستهم للحياة اليومية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.
أوضح التقرير، أن الأشخاص المصابون بالاكتئاب يتعرضون لمشكلة في الحفاظ على جدول عمل طبيعي أو الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وقد يكون هذا بسبب أعراض مثل عدم القدرة على التركيز ومشاكل الذاكرة وصعوبة في اتخاذ القرارات.
وقد يتحول بعض الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب إلى تناول المخدرات أو شرب الكحوليات، مما قد يزيد من حالات السلوك المتهور أو المسيء، وقد يتجنب شخص مصاب بالاكتئاب عن وعي الحديث عنه أو يحاول إخفاء المشكلة، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أنفسهم مشغولين بأفكار الموت أو يؤذون أنفسهم.
هل تعلم أن الاكتئاب يتسبب في انتحار الأشخاص المصابون به بنسبة 25 مرة، ولذلك على الأشخاص المصابين الذهاب للمصحات النفسية لأخذ العلاج النفسي الجيد، والدعم فقد أفادت الرابطة الأمريكية لعلم الانتحار أن علاج الاكتئاب يكون فعالًا بنسبة 60 إلى 80 بالمائة من الوقت.
وأخيرا أكد التقرير، أن الإصابة بالاكتئاب دون العلاج يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية المؤدية للموت.
اليوم السابع