الحركة بركة.. تعرف على أهم فوائد المشى لكبار السن

المشي من أفضل الأشياء التى يمكن أن يقوم بها أى شخص، وخاصة كبار السن، حيث يمكن أن يحسن صحتك بطرق عديدة ويجعلك أكثر قدرة على الاستقلال أو عدم الحاجة لمساعدة الآخرين للقيام بأنشطتك اليومية.
فى هذا التقرير نتعرف على أهم فوائد المشى لكبار السن، كما ذكر موقع ” better health”.
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فوائد المشي لكبار السن
المشى له عدد من الفوائد لكبار السن منها:
-تقوية العضلات.
-يساعد على وزنك ثابتاً.
-تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان القولون والسكري.
– تحسين صحة العظام ومنع هشاشة العظام حيث أن المشي العادي يمكن أن يؤدي إلى خفض عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين يعانون من كسر الورك.
– يساعد على خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.
– تحسين توازن الجسم، وتقليل احتمالية السقوط الذى يحدث بشكل شائع بين كبار السن ويسبب الكسور وهى من رابع مسببات الوفاة عند المسنين.
-الحفاظ على مرونة مفاصلك.
-زيادة ثقتك بنفسك وتحسين حالتك المزاجية، ومساعدتك على الشعور بأنك أفضل من جميع النواحي.
-تحسين مستويات الطاقة لديك وزيادة القدرة على التحمل.
-تقليل القلق أو الاكتئاب.
المشى
المشى
-تحسين حياتك الاجتماعية حيث يعد المشي طريقة رائعة لارتياد أماكن عدة والتواصل مع أصدقائك.
– كبار السن الذين يمارسون الرياضة بانتظام هم الأكثر سيرا دون مساعدة ويقومون بأشياء لأنفسهم فى المنزل دون مساعدة من الآخرين.
-لا يجب أن تكون التمارين الرياضية مرهقة حتى تكون مفيدة لصحتك، حيث توصي إرشادات النشاط البدني الأسترالي كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة بالقيام بـ 30 دقيقة من النشاط المعتدل الكثافة كل يوم.
-يمكنك اختيار المشي بخطى ثابتة لفترات أطول أو صعودًا أو نزولًا إلى التلال أو السلالم.
اليوم السابع