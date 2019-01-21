الجزر والجوافة أفضل الأغذية .. كيف تحمي نفسك من أمراض الشتاء؟

من المهم في تلك أجواء الطقس غير المستقرة التي نعيشها حاليا، معرفة الاحتياطات الطبية، وبعض التعليمات للحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا، خاصة وأن فصل الشتاء والطقس البارد يصاحبه انتشار بعض الأمراض مثل الإنفلونزا، ونزلات الشعب الهوائية، وغيرها، لذا نقدم لكم بعض النصائح لحماية أنفسكم من أمراض الشتاء.
التغذية
يقول الدكتور إيهاب خيري، أستاذ طب الأطفال، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بجامعة عين شمس، إنه من الضروري في فصل الشتاء الاهتمام بالأغذية التي تحتوي على الفيتامينات، وترفع من مناعة الجسم مثل الفواكه والخضراوات، وخاصة الأغذية التي بها فيتامين أ مثل الجزر، وفيتامين C مثل الجوافة والفلفل، بالإضافة إلى الأغذية التي بها حديد لأنها تساعد على تقوية الجهاز المناعي لمواجهة نزلات البرد المنتشرة حاليا.
ويضيف أنه نظرا لبرودة الطقس، يفضل الإكثار من الأغذية التي تمد الجسم بالطاقة مثل السكريات والسوائل الدافئة، والمأكولات البحرية التي تمد الجسم بالدفء والطاقة.
مضادات الفيروسات
وأكد الدكتور محسن الألفي، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، أن يوجد نوع من فيروسات الأنف ينشط مع برودة الطقس وتتكاثر وتنتقل من الأنف مرورا بالفم ثم إلى الصدر مما يتسبب في الإصابة بوعكة البرد التي لا يصاحبها سخونة أو ارتفاع حرارة للجسم، لكن يكون بها رشح واحتقان بالأنف والزكام، وهذا يختلف عن فيروس الإنفلونزا الذي يصيب الجهاز التنفسي ويصيب الجسم بالصداع وارتفاع الحرارة والرعشة والإجهاد.
وأشار إلى أنه في حالة الإصابة بنزلة برد لا يفضل على الإطلاق إعطاء الشخص مضادات حيوية لكن يمكن الاستعانة بمضادات الفيروسات.
الخروج من المنزل
وهناك مجموعة من الإجراءات نصح بها أستاذ الطب بجامعة عين شمس قبل الخروج من المنزل لضمان عدم الإصابة بالإنفلونزا، منها تغطية الأنف، شرب الماء قبل الخروج من المنزل، والإكثار من السوائل الدافئة، والحرص على توازن الملابس حتى لا يضطر إلى تخفيف ملابسه خارج المنزل، كذلك من المهم جدا غسل اليدين باستمرار، وتقليل المصافحة والتقبيل.
داخل المنزل
أما عند المكوث داخل المنزل فنصح الأطباء بالاسترخاء، حيث ثبت أن له تأثيرا كبيرا على تقوية جهاز المناعة، الذي يتأثر بالضغط العصبي، فمن الضروري الحصول يوميًا على قسط من الاسترخاء، كما يجب الحصول على بداية جيدة لليوم مع وجبة إفطار سليمة، مكونة من زبدة الفول السوداني الذي يعد مصدرًا للكالسيوم ويحتوي أيضًا على فيتامينات B وD للمساعدة في دعم وظيفة طبيعية للجهاز المناعي، أو تناول التفاح المبشور، واللبن الزبادي والشوفان مع بعض المكسرات والفواكه الجافة.
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