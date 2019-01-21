طبيب نفسي يحدد 4 نصائح للتعامل مع الطلبة خلال الامتحانات

في ظل امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى، تفرض الأمهات حالة من الطوارئ داخل المنزل لتهيئة المنزل لمذاكرة الأبناء ما يساعدهم على التركيز.
وقالت الدكتورة زينب مهدى المعالج النفسى والاستشارى الأسرى، إن هناك 4 سلوكيات ممنوع تنفيذها مع الأبناء في فترة الامتحانات، منها:-
1- تهديد الابن بأنه لو لم يحصل على الدرجات المطلوبة سوف يتم عقابه ومنعه من الأشياء التي يحبها مما يصيب الطالب بالخوف ويشل حركته نحو التفوق.
2- منع جميع وسائل الترفيه أثناء فترة الامتحانات، وهذا خطأ لأنه يضع الطالب تحت ضغط نفسى كبير مما يؤثر على طاقته في المذاكرة ويجعله أكثر إهمالا.
3- تعنيف الطالب بأسلوب المقارنات بأنك يجب عليك أن تحصل على درجات أعلى من أقاربك في السنوات الماضية، وهذا يحبط الطالب ويجعله أكثر حقدا على الآخرين ويفقده تركيزه في المذاكرة.
4- أسلوب مراجعة إجابات الامتحان، وهذا خطأ تقع فيه معظم الأمهات، وللأسف يجعل الطالب أكثر إحباطا وغير منتبه لمذاكرة المادة التالية.
بوابة فيتو