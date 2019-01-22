ليه بيجيلك صداع بعد الأكل ؟ .. اعرف الأسباب

هل تشعر بالصداع دائما بعد تناولك للطعام؟..إذا كانت الإجابة بنعم فهذه ليست مصادفة أو أمر عابر، هناك عدة أسباب وراء شعورك بالصداع بعد تناول الطعام، نتعرف عليها فى هذا التقرير الذى نشره موقع woman health
1- تناول الكثير من السكر
يمكن أن يجعلك تشعر بالصداع، لأنه يسبب ارتفاع السكر في الدم ثم سرعان ما تنخفض نسبة السكر مرة أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى نقص سكر الدم التفاعلي – أو انخفاض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات – مما قد يجعلك تشعر بالدوار والضعف العام والتعرق قد تشعر أيضًا بالضعف ، أو التعرق والصداع.
٢- الأطعمة الغنية بالملح
يمكن أن تسبب الأكلات الغنية بالملح الصداع أيضا، وكشفت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون أطعمة غنية بالصوديوم بما يزيد عن 8000 ملليجرام في اليوم يصابوا بالصداع أكثر بنسبة ٣٣% مقارنة بأولئك الذين يتناولون 4000 ملليجرام من الصوديوم في اليوم الواحد ، وتوصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك ما لا يزيد عن 15000 ملليجرام من الملح يومياً من أجل الحفاظ على الصحة.
ويسبب الصوديوم الزائد زيادة حجم الدم ، مما يجعله يستهلك مساحة أكبر في الأوعية الدموية التى تتوسع لتستوعب الحجم الزائد وهذا يمكن أن يسبب صداعًا”.
٣- تتناول طعام يحفز الصداع
ومن الأطعمة التي قد تسبب الصداع : الأجبان القديمة لأنها تحتوي أيضًا على التيرامين ، وهو حمض أميني معروف بإثارة الصداع النصفي لدى الأشخاص المعرضين له ، كما تلاحظ مؤسسة National Headache Foundation.
كمما أن الأطعمة المليئة بالمواد الحافظة الكيميائية مثل النترات أو الكبريت يمكن أن تسبب الصداع النصفي بزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وكثيرا ما توجد هذه المواد المضافة في اللحوم المصنعة (مثل الهوت دوج ، وصلصة الصويا، والمعلبات.
٤- الضغط على الفك
إذا كانت الأطعمة المقرمشة تسبب لك ألم عند مضغها فقد تعانى من اضطراب الألم الليفي العضلي (MPD) ، أو ألم العضلات التي تحرك فكك. “مثلما يمكن أن يكون لديك ألم عضلي بعد تمارين رياضية ثقيلة ، يمكن أن يحدث نفس النوع من الألم إذا وضعت عضلات الفك من خلال الضغط والاصطدام بقوة مسببة الصداع.
٥- لديك حساسية الجلوتين أو منتجات الألبان
تشير بعض النتائج إلى أن الاضطرابات الهضمية قد ترتبط بالصداع النصفي.
اليوم السابع