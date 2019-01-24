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اعرف اسباب ارتفاع الكولسترول ـ ارشيفية
اعرف اسباب ارتفاع الكولسترول ـ ارشيفية
أسباب لا تعرفها لزيادة نسبة الكوليسترول فى دمك
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كتبت فاطمة ياسر
الخميس، 24 يناير 2019 07:00 ص
ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم من أخطر الأمراض التي يصاب بها الكثيرون نتيجة لاتباع نظام حياتي خاطئ، ويجب توخي الحذر من ارتفاعه السيطرة عليه والحد من ارتفاعه بشتى الطرق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على مرض ارتفاع الكولسترول والحد من مضاعفاته عن طريق القيام ببعض الحيل والنصائح، وذلك وفقا لما نشره موقع ” Medical News today”.
وأشار التقرير، إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، أهمها الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أي التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وأيضا الأشخاص المدخنون هم أكثر عرضة للإصابة به، فالتدخين بشكل عام يعمل على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.
وأوضح التقرير أن الكوليسترول مادة يقوم الجسم بإخراجها، وفي حالة ارتفاعها تسبب خطرا على حياة الشخص، ويجب أن تنظم في الدم والسيطرة عليها، وهي تتكون من نوعين الضار والمفيد، كما أن الكولسترول يعمل على تقوية خلايا الجسم، وزيادة قدرة الجسم على إنتاج فيتامين “د”، وتكوين الأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي.
وعن اسباب ارتفاع الكوليسترول فى الدم، أشار التقرير، إلي أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون وخاصة الدهون المشبعة من أبرز الأسباب المؤدية لذلك، كما أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة للإصابة به، وذلك نتيجة لتراكم الدهون داخل الجسم، وأيضا تلعب الوراثة دور كبير في الإصابة به، حيث إن العائلات المتواجد بها هذا المرض في الأغلب يكون جميع الأعضائها معرضون للإصابة به، وأيضا الإصابة بالغدة الدرقية لها عامل كبير، وهناك بعض النساء اللاتي يصبن به أثناء فترة الحمل نتيجة لهرمون الحمل، وأخيرا هناك بعض الأدوية التي تعمل علي ذلك.
وقدم التقرير، بعض النصائح الهامة للوقاية والحد من الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ومنها، التخلص والقضاء على الوزن الزائد، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والإقلاع عن التدخين.
اليوم السابع