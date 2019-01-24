مشكلات تهدد العين بعد الأربعين .. فحوصات مهمة للحد من أضرارها

التقدم في العمر يصاحبه كثير من التغيرات في أعضاء الجسم المختلفة، ومن بينها العين، الأمر الذي يجعلها عُرضة لبعض المشاكل الصحية والأمراض التي يساعد اكتشافها مبكرا على تجنب مضاعفاتها المختلفة.
بداية من سن الأربعين حتى 60 عاما تزداد احتمالية الإصابة ببعض أمراض العين، وفق ما قاله الدكتور مصطفى نبيه، أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العيني، الذي أوضح أن بعد الأربعين تبدأ تغيرات الزمن في الظهور في أعضاء العين المختلفة، وتزداد فرص الإصابة ببعض الأمراض، كالمياه البيضاء، وتغيرات الشبكية المرتبطة بالسن، وضعف القرنية نتيجة تأثر طبقة من خلاياها بالسن، الأمر الذي يصاحبه تورم في العين وضعف في النظر.
مصراوي