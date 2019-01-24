عالم فيزياء فلكية أمريكي يجد طريقة لتدمير الأرض

تحدث عالم الفيزياء الفلكية، بول إم سوتر، من جامعة ولاية أوهايو (الولايات المتحدة الأمريكية) عن ثلاث خطوات بسيطة لتدمير الأرض في مقال لـ Live Science.
وكتب سوتر أن تدمير الأرض ليست مهمة سهلة، ولكن يوجد طرق لذلك.
وأشار العالم إلى أن الأرض تحتفظ بشكلها بسبب الجاذبية وتشبه البصلة العملاقة: فقوة النواة الداخلية تحمل الطبقة التالية، والطبقة التالية الطبقة التي بعدها، وهكذا.
وقال سوتر إنه يمكن تفجير الأرض، إذا قمنا تدريجيا “بتمزيق” الطبقات وإرسالها على شكل صهارة إلى الفضاء. ويجب أن نحرص على تفقد الطبقة ارتباطها بقوة الجاذبية.
الخطوة الأولى: إجراء العمليات الحسابية. لتنفيذ الخطة سوف يتطلب طاقة من حوالي 10 إلى 32 جول.
الخطوة الثانية: العثور على المصدر الصحيح للطاقة. على سبيل المثال، في عام 2013، استهلك البشر فقط من 10 إلى 20 جول لتعمل جميع الآليات الموجودة. وإذا جمعنا كل الطاقة على هذا الكوكب ، فسوف يستغرق ذلك 1 تريليون سنة لتحقيق الحجم المطلوب.
لذلك، اقترح عالم الفيزياء الفلكية استخدام طاقة الشمس.
الخطوة الثالثة: الانتظار. يعتقد سوتر أنه إذا تم تغطية كامل سطح الكوكب بالبطاريات الشمسية، فستبدأ الأرض في امتصاص 100% من الإشعاع الشمسي، وليس جزءًا منه. وبعد 18 مليون سنة، سيكون من الممكن الحصول على طاقة كافية.
ووفقا للعالم، يمكن تدمير الكوكب في غضون أسبوع، إذا تم جمع كل الطاقة الشمسية. لكنه لا يوجد طريقة القيام بذلك.
سبوتنيك