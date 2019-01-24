الكشف عن اصطدام نيزك بالقمر أثناء الخسوف بقوة طن من مادة «تي.إن.تي»

أكد المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجده، أنه أثناء خسوف القمر الكلي الذي حدث فجر الإثنين الماضى، تم تسجيل اصطدام نيزك بسطح القمر عند الساعة 7:41:43 صباحا وتمت ملاحظته بواسطة عدة راصدين وتصويره.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توثيق اصطدام نيزك بسطح القمر، فالنيازك تضرب القمر طوال الوقت وقد رصدت مرات عدة في السابق، حيث يظهر الاصطدام النيزكي في صورة وميض ساطع من الضوء يدوم لحظات قبل أن يختفي.
وبشكل عام يتم تسجيل وميض الاصطدام النيزكي بسطح القمر في العادة مرة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويتراوح حجم التأثير من صخور صغيرة إلى صخور كبيرة، وتحرر عن الاصطدام طاقة تعادل “طن” من مادة “تي.إن.تي” المتفجرة.
والشيء النادر في هذا الاصطدام أنه تم تصويره خلال مرحلة البدر المكتمل عندما يكون القمر في قمة إضاءته الذي يطغى على وميض أي اصطدام نيزكي بسطحه، ولكن وقوع القمر بالكامل في ظل الأرض أتاح الفرصة لرؤية هذا الحدث.
بوابة فيتو