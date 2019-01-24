وداعا شاشات اللمس … “إل جي” تفاجئ عملاءها

قررت شركة “إل جي” المختصة في الصناعات التكنولوجية، الكشف عن هاتف ذكي جديد يمثل نقلة نوعية بالاستغناء عن شاشات اللمس.
ويأتي الكشف عن الابتكار الجديد بمناسبة المؤتمر العالمي للهاتف المحمول، والذي من المقرر انطلاق في 24 فبراير/شباط المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية، حسبما ذكر موقع CNET.
وبثت الشركة الكورية الجنوبية دعوة على شكل مقطع فيديو مدته 13 ثانية بعبارة “وداعا للمس”، لهاتف ذكي، لم يعرف اسمه بعد، بواجهة يمكن التحكم فيها بإيماءات اليد فقط.
يذكر أنه سبق لشركة “إل جي” الكورية الإعلان في وقت سابق هذا الشهر، عن انخفاض أرباحها الفصلية في الربع الرابع من 2018 بما يصل إلى 80%، أدنى بكثير من المتوقع.
في سياق آخر، أعلنت الشركة عن عزمها عرض الجيل الجديد من أجهزة تلفزيوناتها والتي سوف “تنقل تجربة الترفيه المنزلي إلى مستوى جديد”، خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 201.
وذكرت الشركة الكورية الجنوبية في بيان على مدونتها إن التلفزيونات الجديدة سوف تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ThinQ AI القائمة على الجيل الثاني من معالج α9 Gen 2 الذي يدعم المعالجة الذكية وخوارزميات التعلم العميق.
سبوتنيك