علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا

توصل بحث علمي بريطاني جديد إلى أن مكملات فيتامين D تحد من مخاطر أمراض الرئة المميتة المحتملة في بعض مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وفقاً لما نشره موقع “Medical Press” نقلاً عن دورية Thorax العلمية.
تضيف نتائج الدراسة فائدة جديدة للقائمة الطويلة من المزايا الصحية التي يمنحها المكمل الغذائي، الذي اشتهر باسم “فيتامين الشمس”. وفي حين أنه من المعروف تربط معظم الدراسات السابقة بين فيتامين D وصحة العظام، إلا فريق الباحثين في جامعة “كوين ماري” كشف عن دور جديد له وهو الوقاية من نوبات البرد والإنفلونزا والربو.
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