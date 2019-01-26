بالفيديو .. بعد 44 عاما على وفاتها… كيف عادت أم كلثوم للحياة في السعودية

أثار ظهور المطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، تفاعلا كبيرا بين الجمهور السعودي، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلت الراحلة أم كلثوم، الشهيرة بـ “كوكب الشرق”، على جمهور مهرجان شتاء طنطورة الثقافي بالعلا، وتحديدا على خشبة مسرح المرايا، في حفل كامل عبر تقنية “الهولوغرام” “التصوير التجسيمي”.
وأدت أم كلثوم، التي مر 44 عاما على رحيلها، 4 أغنيات من أهم ما قدمت للجمهور العربي، وهي “أنت عمري” و”ألف ليلة” و”سيرة الحب” و”لسه فاكر”، بصورة حية ثلاثية الأبعاد، تصاحبها على المسرح أوركسترا صوت مصر.
يذكر أن تقنية “الهولوغرام”، التي ظهرت من خلالها أم كلثوم على المسرح هي تقنية تصوير تجسيمي، تعتمد على التقاط جزيئات الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي.
سبوتنيك