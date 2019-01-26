5 حيل بسيطة لزيادة عدد متابعيك على “إنستغرام”

رسخ موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام” نفسه خلال سنوات قليلة، كواحد من أهم مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اجتذابه لأكثر من مليار مستخدم حول العالم.
ووسط تسابق العديد من مستخدميه لتعزيز تواجدهم عبر منصته، بالتقاط الصور لهم من مواقع خلابة، مع إدراج هاشتاغات شائعة، فقد كشف الخبير التسويقي، تايلور لورين، من موقع “ليتر”، عن 5 حيل بسيطة، تضمن زيادة عدد متابعيك في ثواني.
1- استخدم هذه الأداة
ينصح تايلور لورين ببدء استخدام أداء “Instagram’s Highlight” على “إنستغرام”، مؤكدا أنه يلعب دورا هاما في تزويد الأشخاص بالمغامرة في ملفك الشخصي، ويمنحهم بعض الحوافز لتعلم المزيد عن حياتك، وربما النقر على زر “متابعة” حسابك.
وشدد لورين أنه من المهم التأكد من أن الصور التي تستخدمها كرموز لكل قصة في “Instagram’s Highlight” تشبه إلى حد ما طبيعة الصور التي تنشرها عادة على ملفك الشخصي، وذلك لكي تمنح حسابك ثقلا أكبر.
2- حدد موقعك
يؤكد جيسون ديمرز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التسويق “أوديانس بلووم”، على ضرورة تحديد مستخدمي “إنستغرام” لمواقعهم مع كل صورهم وقصصهم التي يشاركوها، وذلك بغرض تمكين الناس من كافة أنحاء العالم من الوصول إليك، وبالتالي كسب المزيد من المتابعين.
3- “السيلفي”
وفقا لبحث أجراه معهد جورجيا للتكنولوجيا ومختبرات “ياهو”، فإن صور الوجوه تزيد من فرص الحصول على “الإعجاب” بنسبة 38%، مقارنة بالصور التي لا تتضمنها.
وإذا كنت حريصا على زيادة عدد متابعيك على “إنستغرام”، فلابد من التقاط العديد من صور “السيلفي” لك ومشاركتها، وذلك على غرار كيم كارداشيان، التي اشتهرت بمشاركة صور السيلفي بانتظام مع متابعيها البالغ عددهم 125 مليون.
4- قم بالترويج لنفسك
وذلك من خلال مشاركة صورك عبر “إنستغرام” على حساباتك على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وذلك من أجل تشجيع الآخرين على متابعة حسابك على “إنستغرام”.
5- الكيف وليس الكم
إذا كنت تعتقد أن غمر حسابك على “إنستغرام” بمئات الصور سيزيد من متابعيك فأنت حتما مخطئ، بحسب موقع “غادغيتس 360″، الذي أكد على ضرورة الاهتمام بمضمون الصور المنشورة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الصور لأطعمة وصور عشوائية دون مغزى.
وينصح الموقع بفلترة حسابك، والإبقاء فقط على الصور الموضوعية، التي تروج لفكرة معينة.
سبوتنيك