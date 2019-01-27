ضغط الشغل بيتخن .. الإجهاد الوظيفى يؤدى إلى زيادة الوزن لدى النساء

أكدت الأبحاث الطبية الحديثة أن ضغوط العمل الثقيلة تؤدى إلى زيادة الوزن لدى النساء، بغض النظر عما إذا كن تلقين تعليما أكاديميا أم لا، فكان السبب هو زيادة الضغوط فى مكان العمل .
وأظهرت النتائج، التى قادها الباحثون فى جامعة (جوتنبرج) بالسويد، أن التعرض طويل الأمد لمتطلبات الوظيفة المرتفعة كان له دور فى زيادة أوزان النساء بصورة خاصة، فى أكثر من نصف النساء اللاتى تعرضن لمطالب عالية فى وظيفتهن، حدثت لهن زيادة كبيرة فى الوزن على مدى 20 عاما، وكان هذا الارتفاع فى الوزن أعلى بنسبة 20% منه فى النساء الخاضعات لمتطلبات العمل المنخفضة .
من ناحية أخرى، اكتسبت النساء وكذلك الرجال – الذين لديهم درجة منخفضة من التحكم فى عملهم فى كثير من الأحيان – وزنا كبيرا يعرف بأنه زيادة فى الوزن بنسبة 10% أو أكثر
صحيفة اليوم السابع