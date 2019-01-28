تعرف على حقيقة مصطلح طبي شائع خلال فصل الشتاء

أصبح من المسلمات أنه كلما شعرنا بآلام في المعدة خلال فصل الشتاء نطلق مصطلح “برد في المعدة”، والذي أصبح شائعا بيننا، دون التأكد من صحته.
ولكن التعريف العلمي لما نتعرض له هو “إنفلونزا المعدة”، أو عدوى “نوروفيروس”، التي هي السبب الرئيسي وراء الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة، إذ تتسبب في حدوث ما بين 19 مليون إلى 21 مليون حالة من حالات القيء والإسهال المعدية كل عام، بحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية.
ما هو “نوروفيروس” وأعراضه
و”نوروفيروس” هو فيروس شديد العدوى، يسبب التهاب المعدة والأمعاء، ومن الممكن أن يصيب الناس من جميع الأعمار، ويمكن أن تتكرر أكثر من مرة.
وتتمثل أبرز أعراض عدوى “نوروفيروس”في ألم البطن والغثيان والقيء والإسهال، وعادة تتطور هذه الأعراض في غضون 12 إلى 48 ساعة بعد الإصابة بها، وتختفي أعراضها من يوم إلى 3 أيام، ويعتبر الأطفال وكبار السن تحديدا معرضين للإصابة بأعراض أخرى مثل الجفاف.
وتعتبر الفترة من شهري نوفمبر/تشرين الثاني إلى نيسان/أبريل من كل عام هي الفترة الأكثر انتشارا لعدوى “نوروفيروس”.
كيفية الإصابة بـ “نوروفيروس”
وتحدث عدوى “نوروفيروس” عن طريق أي شكل من أشكال الاتصال التي تسبب دخول الفيروس إلى الفم، مثل لمس سطح يحمل الفيروس، أو من خلال تناول الطعام أو الماء الملوث.
ويسهل التقاط فيروس “نوروفيروس” في الأماكن التي يوجد بها الكثير من الأشخاص، مثل مرافق الرعاية الصحية أو المطاعم أو المدارس.
كيف تحمي نفسك من “نوروفيروس”
وإذا شعرت بإصابتك بعدوى “نوروفيروس”، فينصح بالحصول على قسط من الراحة، وشرب الكثير من السوائل، كما تجنب الاتصال مع الآخرين، وتأكد من غسل يديك جيدا.
أما إذا فكرت في تناول المضادات الحيوية كعلاج، فإنها لا تقصىى على “نوروفيروس”، وذلك لأن العدوى فيروسية، أمام المضادات الحيوية فتعمل فقط على العدوى البكتيرية.
كذلك كن حريصا على عدم تحضير الطعام للآخرين، وتحضير الأسطح المكشوفة بالمنظفات المناسبة وليس بالمبيضات.
سبوتنيك