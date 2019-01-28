رئيس الجمارك : نفذنا ألفي مداهمة وأكثر من (435) ألف شهادة تخليص

كشف رئيس الهيئة العامة لشرطة الجمارك اللواء د. بشير الطاهر عن تحقيق هيئته ربطاً فاق الـ (126)%
وأعلن الطاهر في احتفال الهيئة باليوم العالمي للجمارك أمس تحت شعار (حدود ذكية لسلاسة التجارة والسفر والنقل)عن التزام الهيئة بانفاذ الشعار، في العام المنصرم فيما يلي سلاسة التجارة بأكثر من (435) ألف شهادة جمركية عبر تخليص أكثر من (304) آلاف حاوية وأكثر من (21) ألف طائرة و(2600) باخرة.
وأبان نجاح هيئته بتسهيل إجراءات جمركية بسفر (4,200) راكب، (4) ملايين و(200) ألف راكب وتسهيل حركة أكثر من (17) ألف عربة إفراج مؤقت وعربة سواح، في مجال تحقيق سلاسة السفر، أما فيما يلي النقل فإن الجمارك لديها أ كثرمن دولة جارة مغلقة ليس لها منفذ بحري وسهلنا إجراءات نقل تجارة المعابر لها وبلغت شهادات العبور لها (3) آلاف شهادة وتطبيق أكثر من (100) سياسة عامة وسياسة تجارية ونقدية و(20) سياسة أمنية، لافتاً لأهمية الحدود الذكية في التنمية المستدامة وتوفير الحدود الآمنة التي تمكن الجميع من ممارسة نشاطهم التجاري بأمن وسلام وحماية مجتمعنا بتسيير (1000) طوف بري طويل، وأكثر من (100) طوف بحري وأكثر من (100) طوف مشترك، وتنفيذ (2000) حملة مداهمة.
وقال رئيس الجمارك إن احتفال منظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك في 26 يناير يأتي تخليداً لذكرى أول اجتماع لمجلس التعاون الجمركي منذ الخمسينيات من القرن الماضي والوقوف على ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم خاصة فيما يلي إنفاذ الشعار (حدود ذكية لسلاسة التجارة والسفر والنقل).
وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفال العميد حسب الكريم النور إن التعاون الثنائي بين دول الجوار والإقليم يتمثل في أعلى درجاته فيما يعرف بالمحطة الحدودية الواحدة والسلطة الوطنية داخل المعبر الواحد بما يعرف بالنافذة الواحدة، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت التدابير اللازمة لمتابعة حركة التجارة الدولية التي أفرزت الجرائم العابرة للحدود وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر والتعدي على الملكية الفكرية والغش التجاري، واصفاً العام الحالي بعام بناء لتجارة الحدود.
الخرطوم: هالة
صحيفة السوداني