ابتكارات قام بها العلماء الروس

يقوم العلماء الروس بين الحين والآخر باكتشافات وابتكارات ستفيد المجتمع في المستقبل، وتناول في هذه المقالة بعض هذه الابتكارات.
إنشاء نظام يساعد المكفوفين على “الرؤية” في روسيا
أنشأ العلماء الروس نظاما لمعالجة المعلومات متعددة القنوات “سومسي” (SOMSI)، الذي سيسمح للمكفوفين بالتنقل بشكل مستقل.
ووفقا لصحيفة “إزفيستيا” الروسية، فإن النظام الجديد عبارة عن أداة صغيرة كالهاتف تقريبا، يمكنه تحليل البيئة من حيث الصورة والصوت، ويتمتع بخوارزمية تعمل على الذكاء الاصطناعي.
ويتألف النظام من بيكسلات من مادة حساسة للضوء تقع على صفيحة رقيقة، حيث ينقل الجهاز البيانات بالبيئة المحيطة بالشخص إلى خادم عبر الانترنت، وتقوم شبكة عصبونية اصطناعية بتحليلها وإرجاعها على شكل أوامر صوتية أو على شكل استجابة ملموسة على الصفيحة. إقرأ المزيد هنا.
علماء يتعلمون “الرؤية” من خلف الجدران
طور علماء من جامعة سانت بطرسبورغ البوليتكنيكية، بالاشتراك مع علماء من الجامعة التربوية الشرقية الصينية والمعهد الهندي للتكنولوجيا، نظاما لتتبع الأجسام داخل مكان ما.
وتكمن المهمة العلمية في الحاجة إلى تطوير خوارزمية وبرامج وأجهزة، تتمكن من تحديد الجسم المتحرك في الداخل بشكل دقيق. ووفقا للعلماء فإن جميع الأجهزة المتاحة في الوقت الحالي لا تتمتع بالدقة الكافية، فهي لا تتمكن مرافقة الجسم في الداخل بدقة. إذ أن أنظمة تحديد المواقع العالمية للأقمار الصناعية، مثل “جي بي إس” و”غلوناس” وغيرها، لم تصمم لتحديد الموقع داخل المباني.
ووفقا للباحثين فإن التكنولوجيا هامة لتنفيذ مفهوم الإنتاج الآلي، إذ قال مدير المشروع والأستاذ في العلوم التقنية في جامعة سانت بطرسبورغ فلاديمير بادينكو: “لا يمكننا في عملية تنقل المنتجات بين المعدات أو من قسم إلى آخر، أن تحدد بدقة موقعها”. إقرأ التفاصيل هنا.
علماء روس يطورون دواء لمعالجة الضغط العالي
قامت مجموعة من علماء الأحياء الروس بتطوير جسيمات نانوية خاصة، استطاعت معالجة مشكلة ارتفاع الضغط، حيث أجريت التجربة على عدد من الجرذان التي عانت من مشكلة الضغط المرتفع.
العلماء الروس استطاعوا إنتاج مركب من الجسيمات النانوية وجزيئات من الحمض النووي القصيرة، الأمر الذي ساعد على دخول كريات الدم بشكل أفضل دون الحاجة لتكوين البروتين.
كما ساعد ذلك على زيادة عدد المستقبلات من الخلايا دون حدوث أي ضغط عليها، بحسب ما صرحت، آسيا ليفينا، إحدى المشاركات على البحث من جامعة نوفوسيبيرسك الروسية. للمزيد.
علماء روس يبتكرون نظاما يكشف عن مرض السرطان خلال 20 ثانية
ابتكر علماء من جامعة بوليتكنيك في سان بطرسبورغ برمجيات تستطيع في غضون عشرين ثانية فقط تشخيص وجود الأورام السرطانية في الرئتين بدقة، ويحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئتي المريض، مع الأخذ بعين الاعتبار التحاليل الأخرى.
وبحسب موقع الجامعة، يمكن وضع البرنامج على أي جهاز كمبيوتر، حيث يحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئة المريض، مع الأخذ بعين الاعتبار التحليلات الأخرى. وبعد معالجة المعلومات، يصدر البرنامج تقريرا فيه تشخيص الأمراض.
وأوضح مدير المشروع ليف أوتكين: “في البداية، وضعنا خوارزمية للبحث عن آفات من 6 ملم، لأن الأطباء أنفسهم يلتزمون بهذا التكتيك. لكن هذا النظام مدروس إلى درجة أنه يجد أورام جديدة بحجم أصغر”. التفاصيل هنا
دواء روسي جديد لمعالجة “الربو” يحدث ثورة طبية
طور علماء روس دواء لمعالجة مرض “الربو” والقضاء عليه نهائيا، والذي وصفه أطباء بريطانيون بأنه يشكل ثورة في الطب من أجل القضاء على هذا المرض.
وبحسب الأطباء القائمين على البحث، فإن الدواء الجديد لن تكون مهمته وقف حالات الربو وإنما القضاء عليه.
يذكر بأن الدواء اجتاز مرحلة الاختبارات السريرية، وذلك بعد نجاحه على عدد من فئران المختبرات التي تعاني من هذا المرض، بحسب مانشرت صحيفة “إزفيتسيا” الروسية. المزيد
وسيحتوي العقار على مكونين، هما جزء من حمض نووي ريبوزي وهو الذي يوقف انتاج “IL-4″، وجزء هو الببيتد الكاتيوني، والذي يسمح بإيصال المادة الفعالة للأجزاء المطلوبة لوقف التحسس و الالتهاب.. المزيد.
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