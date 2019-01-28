اتهام فيس بوك باستدراج الأطفال لإنفاق المال على ألعاب الإنترنت

اتهم تقرير شبكة فيس بوك باستهداف الأطفال في إطار جهودها لتحقيق إيرادات من ألعاب الإنترنت مثل “أنجري بيردس” و”بيت فيل” و”نينجا ساجا”.
وأشار التقرير الذي نشره موقع “ريفيل” إلى أن هذه المعلومات جاءت في وثائق دعوى قضائية ضد “فيس بوك” منذ 2012.
يذكر أن موقع “ريفيل” تابع لـ “مركز التقارير الاستقصائية”، وهو منظمة إخبارية غير ربحية.
وحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا فإن تقرير “ريفيل” اعتمد على أكثر من 135 صفحة منشورة بما في ذلك مذكرات داخلية خاصة بفيس بوك واستراتيجياتها السرية، ورسائل البريد الإلكتروني لموظفيها.
وكان أحد القضاة الأمريكيين، أمر بكشف الوثائق التي تعود إلى الفترة من 2010 إلى 2014.
وأشارت الوثائق إلى أن فيس بوك شجعت أساليب “تسمح بالاحتيال” ما يعني أن مطوري الألعاب، يجعلون الأطفال ينفقون الأموال على غير علم منهم على ألعابهم.
وكشفت الوثائق أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة تجاهلت رسائل موظفيها للتحذير من هذه الأساليب لاستدراج مستخدمين دون السن القانونية، ولا يعرفون أن بطاقات الائتمان مرتبطة بحساباتهم على فيس بوك.
بوابة فيتو