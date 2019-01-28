وزير الثقافة والقيادي بـ (الأمة الفيدرالي)عمر سليمان: بقائي في الحكومة ليس مرهونًا بالمقعد الوزاري

لن أخرج من الحكومة وقرر الانسحاب يصدره المؤتمر العام
لم تتم مشاورتنا في قرار الانسحاب من الحكومة
باقٍ بالحزب ولا أفكر في الانضمام للمؤتمر الوطني
قرر حزب الأمة الفدرالي الذي يتزعمه أحمد بابكر نهار الخروج من حكومة الوفاق الوطني كافة مستوياتها (تنفيذيًّا وتشريعيًّا) وذلك من خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب نهار أمس . بيد أن المفاجأة الكبرى كانت في رفض تيار عريض داخل الحزب قرار الانسحاب حيث رفض القيادي بالحزب ووزير الثقافة والسياحة والآثار عمر سليمان المحامي الخروج من الحكومة . (الصيحة) استنطقته لمعرفة سر مخالفة لقرار الحزب فخرجنا بالتالي.
*هنالك أنباء عن رفضك لقرار الحزب القاضي بالخروج من الحكومة وفض الشراكة مع المؤتمر الوطني؟
– نعم أنا لن انسحب من الوفاق الوطني ولن أغادر حكومة الوفاق الوطني ولدينا وثيقة وطنية ومخرجات الحوار الوطني بالتالي لن نخرج من هذه الوثيقة .
*ولكن الحزب قرر الخروج بسبب الحراك الجماهيري الحالي؟
صحيح هنالك احتجاجات وحدث قتل ونحن ضد ذلك ولكن لن نخرج وهنالك 137 حزبًا من أحزاب الحوار لم تخرج من الحكومة .
*ماذا تريد أن تفعل هل ستخرج من الحزب وتنضم للمؤتمر الوطني؟
– لن أخرج من الحزب ولن انضم للمؤتمر الوطني .
*نفهم من ذلك أنك باقٍ بالحزب وضد الخروج من الحكومة؟
– نعم أنا ضد الخروج من الحكومة وضد الخطوة جملة وتفصيلاً .
* أنت ترفض مغادرة الحكومة لأنك وزير ولا تريد مفارقة المقعد الوزاري؟
– لا لا لا(كررها ثلاثة) ما عشان أنا وزير، معنى ما عايز أخرج من الحكومة أنا محامٍ وكنت عضوًا برلمانيًّا الحمد الله ولدي مكتب محاماة ولكن طالما هنالك وثيقة وطنية وحوار وطني فلماذا نخرج من الحكومة ؟
*هل أخطرت رئيس الحزب أحمد بابكر نهار بالخطوة مسبقاً؟
– أحمد بابكر نهار طلب مني حضور المؤتمر الصحافي الذي قرر فيه الانسحاب من الحكومة رفضت حضور المؤتمر الصحافي .
*ولماذا رفضت حضور المؤتمر الصحافي؟
– لأن نهار أتى ببيان مكتوب من عنده وقرر تلاوته في المؤتمر الصحافي.
* بمعنى أنه لم تتم مشاورتكم في كتابة البيان؟
– نعم لم تتم مشاورتنا في كتابة البيان بل هو بيان مكتوب وتم تلاوته في المؤتمر الصحافي .
*إذن من قام بكتابة البيان..؟
– البيان معد سلفاً من قبل نهار .
*متى تم عرض البيان ؟
– داخل اجتماع المكتب القيادي.
*إذن تم التدوال حول البيان؟
– كان يجب أن نتدوال حول البيان ولكن بغتة قام أحمد بابكر نهار بإخراج البيان وتلاوته دون تداول حوله .
*هنالك من يقول إن أحمد بابكر نهار غاضب بسبب ابعاده من الوزارة لذلك تحين الفرصة للانسحاب من الحكومة؟
– هذا أمر يخص نهار ولا أريد الخوض فيه.
*كيف تنظر لمبررات الحزب التي استند عليها في الانسحاب؟
– أنا باقٍ مع خط الوفاق الوطني ، أما المظاهرات أنا مع التظاهر السلمي.
*هل هنالك وزراء او نواب بالحزب قرر عدم الاستجابة لقرار الانسحاب؟
لست وحدي .
*تقصد معك مجموعة داخل الحزب ترفض القرار؟
– معي مجموعات منهم مشاركون في الحكومة وآخرون أعضاء في المكتب القيادي .
*قلت معك مجموعات داخل الحزب ترفض القرار هل سينشق الحزب مستقبلاً؟
– لا أفكر في تكوين حزب سياسي وأنا موجود داخل حزب الأمة الفدرالي وأتمنى مراجعة القرار من قبل دكتور أحمد بابكر نهار.
*هل تتوقع أن يتراجع أحمد بابكر من القرار ؟
– قرار المشاركة تم اتخاذه من داخل المؤتمر العام وليس من قبل المكتب القيادي ونحن كنا شهود عيان من داخل الجلسة التي قررت المشاركة في الحكومة .
*متى كان ذلك ؟؟
– في 2015م انعقد المؤتمر العام وطلع قرار بالمشاركة في حكومة الوفاق الوطني وهياكل الحزب اتكونت في ظل حكومة الحوار الوطني .
*كأنك تريد القول بأن قرار الخروج يجب أن يتم عبر المؤتمر العام؟
– نعم قرار الخروج من الحكومة يجب أن يتم من قبل المؤتمر العام .
*ولكن المؤتمر العام سيعقد في 2020م؟
– يجب أن يعقد مؤتمر عام استثنائي أو ننتظر المؤتمر العام القادم في 2020م.
* قلت إنك مصر على البقاء داخل الحزب والبقاء بحكومة الوفاق الوطني ربما يعرضك هذا الموقف للفصل من قبل الحزب؟
إذا كانت لائحة الحزب بتسمح بالفصل عليهم فصلي .
*تقصد اللائحة لا تسمح؟
-نعم النظام الأساسي للحزب لا يسمح بفصلي وأعتقد أن لائحة الحزب لا تسمح بفصلي.
*أنت بذلك تخالف قرار مكتب قيادي؟
– عدم انصياع للقرار لا يعني فصلي وأنا مؤيد كل ما جاء في البيان مثل إدانة استخدام العنف في حق المتظاهرين والسماح بالتظاهر السلمي.
*عفواً ولكن تخالف قرار الانسحاب وهذا جوهر البيان الذي صدر من الحزب؟
– ولكن فض الشراكة قرار يجب أن يصدر من المؤتمر العام وليس من المكتب القيادي للحزب .
حوار… عبدالرؤوف طه
صحيفة الصيحة.