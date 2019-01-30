خدعة أم ثغرة … كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على “واتسآب”

أدرج تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” خاصية حذف الرسائل قبل مرور 7 دقائق تقريبا منذ عام 2017، لكن لم يكن يتوقع أنه يمكن التلاعب على تلك الخاصية.
وطرحت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تلك الحيلة الجديدة، التي يمكن من خلالها لأي مستخدم “واتسآب” أن يقرأ ويشاهد الرسائل المحذوفة، في ثوان معدودة.
ولكن الصحيفة البريطانية قالت إن تلك لا تعد بمثابة حيلة، أكثر منها ثغرة تقنية في تطبيق “واتسآب”، يمكن من خلالها الإطلاع على الرسائل المحذوفة حتى بعد مرور فترات طويلة.
وسيمكن لـ”واتسآب” أن يواجهوا ما يطلق عليه “محتوى أحمر” لا يمكن إزالته نهائيا.
وسيحتاج أي مستخدم لاستعادة الرسائل المحذوفة، أن تحذف تطبيق “واتسآب” وإعادة تثبيته من متجر التطبيقات مرة أخرى.
وعند تحميل تطبيق “واتسآب” مرة أخرى، على المستخدم أن يسجل الدخول، ويطلب استعادة جميع الدردشات من النسخة الاحتياطية.
وعند استعادة تلك الرسائل من تطبيق “واتسآب”، سيتم استعادة أي رسائل محذوفة بالكامل.
ويمكن الاستفادة من تلك الخاصية على “واتسآب” في تطبيقيها على “أندرويد” و”آي أو إس”.
ولكن تلك الحيلة الجديدة، تكشف عن ثغرة خطيرة في تطبيق “واتسآب”، وهي أن التطبيق يحتفظ بسجل ثابت لكل ما يتم إرساله واستلامه، حتى لو تم حذفه.
وكانت تقارير عديدة قد طرحت، في وقت سابق، طرقا وحيلا عديدة لاستعادة الرسائل المحذوفة على “واتسآب” عبر “أندرويد”، عن طريق الاستفادة من سجل الإشعارات المخزنة.
ويمكن تطبيق تلك الحيلة عن طريق وسيلتين، وفق صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية:
أولا: عن طريق إنشاء أداة في إعدادات الشاشة الرئيسية، التي تظهر خيار “تسجيل الإشعارات” في نظام تشغيل “أندرويد”.
ثانيا: تنزيل تطبيق يسجل الإشعارات، والتي يمكنها عرض قائمة بجميع الإشعارات الأخيرة ومنها الرسائل المحذوفة على “واتسآب”.
سبوتنيك