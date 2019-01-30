“غوغل” تتخلى عن “المألوف” وتحدث ثورة في أهم تطبيقاتها

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة “غوغل” الأمريكية قررت التخلي عن طابعها “المألوف”، الذي اتسمت به في أحد أهم تطبيقاتها.
وأشار موقع “9 تو 5 غوغل” التقني المتخصص إلى أن الشركة الأمريكية تنوي إحداث تغييرات شاملة في تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بها “جيميل”.
وأوضح قائلا إن تطبيق “جيميل” سيتخلى لأول مرة عن اللون الأحمر “المألوف”، علاوة على تقديمه عدد من الميزات الجديدة التي يتم تقديمها لأول مرة.
وسيظهر على تطبيق “جيميل” الشهير اللون الأبيض بصورة صارخة، بدلا من اللون الأحمر المألوف.
كما سيتم نقل حقل البحث إلى اليسار، وأيقونة الملف الشخصي إلى اليمين.
كما تم تغيير خيار التنقل لإنشاء الرسائل، لتصبح تماما كما هو موجود في نسخة الويب، ونقلها إلى الزاوية السفلية اليسرى.
كما سيتميز التصميم الجديد لتطبيق البريد الإلكتروني في غوغل “جيميل” بكيفية تمييز العلامات والألوان الأخرى فورا في قوائم المحادثات، كما سيتم عرض الصور والمستندات والمرفقات الأخرى مضمنة مباشرة في قوائم المحادثات للوصول السريع إليها.
كما سيظهر لأول مرة في “جيميل” رسائل موجود عليها “علامة” حمراء كبيرة للرسائل “الخطرة”.
سبوتنيك