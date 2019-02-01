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طب وصحة

2019/02/01

2019/02/01


الطفل يحتاج حذاء جديدا كل 4 أشهر



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أوردت مجلة الطفل والأسرة ‫الألمانية أنه ينبغي على الوالدين عند شراء حذاء جديد للطفل مراعاة ‫اختيار موديل مرن وليس قاسيا، وأن يكون ذا نعل قابل للثني مقاوم ‫للانزلاق.

‫وأضافت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أنه ينبغي أيضا قياس طول القدم كل أربعة ‫أسابيع، نظرا لأن قدم الطفل في عمر سنة إلى ثلاث سنوات تنمو بمعدل 1.5 ملم ‫شهريا، لذا ينبغي غالبا شراء حذاء جديد بعد مرور نحو أربعة أشهر إلا في حال ‫ملاحظة مواضع احمرار ومواضع ضغط وجلد متقرن في القدم، حيث يشير ذلك إلى ‫أن المقاس غير مناسب ويجب عندها شراء حذاء جديد فورا.

ووفقا للفريق البحثي “أقدام ‫الأطفال-أحذية الأطفال”، فإن الحذاء المناسب لقدم الطفل هو الذي يترك مساحة فراغ داخلية تتراوح بين ‫12 و17 مليمترا.

وينصح الخبراء بأن يكون حذاء الطفل أطول بعشرة ملم أو حتى 12 ملم من قدم الطفل، في حين يؤكد الفريق البحثي “أقدام‬ ‫الأطفال-أحذية الأطفال” أن الحذاء المناسب لقدم الطفل هو الذي يترك مساحة فراغ داخلية تتراوح بين‬ ‫12 و17 مليمترا.

المصدر : دويتشه فيلله,الألمانية

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