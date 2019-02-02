كيف تحمى عينك من الإصابة بالمياه البيضاء كيف تحمى عينيك من الإصابة بالمياه البيضاء فى 5 خطوات

وفقا لموقع ” allaboutvision” فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 عاماً قد يعانون من درجة معينة من المياه البيضاء على العين والتى تسمى علميا باسم إعتام عدسة العين ، ويمكن علاج الغالبية العظمى منهم بنجاح عن طريق الجراحة.
أسباب تكون المياه البيضاء على العين
قد يحدث إعتام عدسة العين في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا مع التقدم في العمر، ويعتبر تطورًا طبيعيًا لعدسة العين مع التقدم فىالعمر، ولكن يمكن أن تحدث أيضا بسبب عامل وراثى أو عيب خلقى أو صدمة للعين وأنواع معينة من الأدوية وعدوى العين والمزمنة أو المرتبطة بأمراض مثل مرض السكر.
تشمل أبرز أعراض الميا البيضاء تشوش الرؤية وعدم القدرة على الرؤية بوضوح، وحساسية العين ضد الضوء الشديد أو أشعة الشمس
كيف تحمى عينك من الإصابة بالمياه البيضاء.. فى 5خطوات
كيف تحمى عينك من الإصابة بالمياه البيضاء.. فى 5خطوات
خطوات كيفية الوقاية من المياه البيضاء
لتقليل خطر إعتام عدسة العين يمكن اتباع الآتى:
فحص العين بطريقة دورية خاصة لمريض السكر.
التوقف عن التدخين.
استخدام نظارات شمسية وطبية لها عدسات تحمى من الأشعة فوف البنفسيجية.
تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على مضادات الأكسدة.
الحفاظ على الوزن الصحي وتجنب السمنة.
اليوم السابع