بالفيديو .. حلا الترك ومارك زوكربيرج وليلي كولينز .. ما الذي جمع مشاهير العالم والعرب

تظهر من حين لآخر تحديات غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها في الفترة الأخيرة تحدي الـ10 سنوات، الذي انتشر كالنار في الهشيم وجذب انتباه المستخدمين عبر مواقع التواصل.
تستعرض “سبوتنيك” أشهر التحديات التي ظهرت في العالم ووصل بعضها إلى العالم العربي
تحدي الـ10 سنوات
انتشر في الآونة الأخيرة تحدى الـ10 سنوات والذي جاءت فكرته لجذب انتباه العالم إلى المشاكل البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض وزيادة وعي المجتمع بخطورته وتشجيع العالم على اتخاذ إجراءات لإنقاذ كوكب الأرض.
ونشر العديد من المدافعين عن البيئة صورا توضح ما عانته الطبيعة خلال الـ10 أعوام الماضية.
وكانت أبرز الصور المتداولة دب قطبي يعاني من الهزلان وتغير كبير في جسمه وشكله بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري واللذان أثرا على القطبين الشمالي والجنوبي، ونشر آخرون صور لذوبان الجليد ولآثار البلاستيك الضارة على الحياة البحرية.
ثم تحول تحدي الـ10 سنوات إلى شىء غير متوقع، اجتاحت حالة من الهوس رواد ومستخدمي موقع الفيسبوك الذين قاموا بنشر صورتين للشخص الفارق بينهما 10 أعوام لإظهار تأثير الزمن في تغيير الشكل والملامح.
وشارك في التحدي العديد من المشاهير العرب والأجانب أمثال الممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة البريطانية ليلي كولينز والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز.
وانطلقت تحذيرات بشأن التحدي حيث أرجعت تقارير إلى أن خطورة التحدي تتمثل في الآلية المستخدمة للتعرف على الوجوه خلال 10 سنوات، والتي يمكنها تطوير خوارزميات تستطيع اختراق البيانات الشخصية التي يشاركها المستخدمون بدون أي تحفظات.
تحدي كيكي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات “تحدي رقصة كيكي”، وهي رقصة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية مغني الراب دريك In My Feelings.
ابتكر هذا التحدي الممثل الكوميدي الأمريكي شيغي الذي رقص على أنغام الأغنية في 30 حزيران / يونيو الماضي في منتصف الطريق مرتديا بذلة رياضية من طراز ريبوك. حيث لاقى الفيديو انتشارا كبيرا وتخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص في إنستغرام.
وشكر دريك الممثل الكوميدي شخصيا، وكتب عبر حسابه الخاص على تويتر: “لقد اكسبني هذا الرجل رقما قياسيا!
ولاقى التحدي رواجا كبيرا دفع أكثر من 150 ألف شخص بالمشاركة في التحدي في أقل من أسبوع.
وبالنظر إلى أن التحدي ينطوي على القفز من سيارة متحركة والرقص في منتصف الطريق، فإنه يعتبر خطيرًا وكان هناك عدد من الحوادث المؤسفة، فقد ظهرت فيديوهات لأشخاص يسقطون من السيارة، لعدم تمكنهم من الوقوف وهي تسير، وآخرين تصطدم بهم سيارات أخرى، ويتعرضون إلى حوادث مروعة.
وحذرت الشرطة في جميع أنحاء العالم الناس من مخاطر التحدي، بما في ذلك في الهند وإسبانيا والولايات المتحدة وماليزيا، وهددت الإمارات باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يشارك في التحدي الذي يعرض حياته وأرواح سائقي السيارات الآخرين للخطر.
وشارك في التحدي العديد من المشاهير العرب مثل المغنية والممثلة البحرينية حلا الترك والممثلة المصرية دينا الشربيني.
تحدي دلو الماء المثلج
انتشر في منتصف عام 2013 تحدي دلو الماء المثلج والذي يتمثل بتصوير المشارك وهو يسكب على نفسه ماء ملئ بالثلج ويقوم بذكر اسماء من يريد تحديهم إما ان يقوموا بنفس التحدي خلال 24 ساعة أو ان يتبرعون بمبلغ 100 دولار لصالح حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي وجمع التبرعات لمكافحته.
وهدفت المبادرة إلى جمع أموال والتوعية حول مرض التصلب العضلي الجانبي، الذي يصيب الجهاز العصبي بالضمور، ويسبب نسبة وفيات عالية بين مصابيه، وانضمت العديد من الشخصيات العامة للتحدي.
وهذا المرض واجه صعوبة في شد إنتباه الرأي العام و لكن بفضل تحدي دلو الثلج لم يعد الحال كذلك.
ويعد عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ الأكثر شهرة بين المصابين بهذا المرض، والذي ما يزال على قيد الحياة.
إلا أن العديد من الناس انتقدوا الحملة بسبب الابتعاد عن الهدف الاساسي وهو التبرع للجمعيات بينما يتسابق الاشخاص لسكب الماء لتجنب الدفع الأمر، وانتقد البعض اللآخر التحدي كونه تسبب في هدر مفرط للماء.
تحدي هاريبو
وهو التحدي الأول لعام 2019 وظهر بسبب إعلان المغنية أديل، رغبتها في مغادرة المسرح
في نهاية عام 2018، أعلنت المغنية أديل أنها لن تعتزل تأدية حفلات غنائية مشيرة واعترف أن أدائها ليس ممتع، وكونها وتريد أن تكرس نفسها لتربية ابنها أنجيلو البالغ من العمر 6 سنوات.
وصدم هذا البيان جمهورها وتحول إلى تحدي يختلف عن التحديات السابقة، كونه حزين بعض الشيء.
وقام أحد المستخدمين بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه دب الهاريبو يغني أغنية “شخص مثلك” للمغنية أديل. ثم تنتقل الكاميرا إلى الجانب، ويظهر أكثر من 200 قطعة من دب الهاريبو يرددون الغناء. وحصد الفيديو أكثر من 1.4 مليون إعجاباو سرعان ما استحوذ التحدي على قلوب المستخدمين في جميع أنحاء العالم واستبدل اسم “تحدي هاريبو” ب “تحدي اديل”، مستخدمين أنواعا مختلفة من المأكولات والأطعمة.
تحدي زووم
لم تكد أيام قليلة تمر على ضجة تحدى “كيكي” حتى ظهر تحدي “زووم” ليخطف الأضواء منها، بمقاطع فيديو لأشخاص يتصرفون وكأنهم يقودون سيارة وهمية ويرقصون على أغنية مايكي للمغني الأمريكي Lil Yachty وبعد لحظات يأتي الشريك المشارك فى التحدي ويسحب “سائق السيارة” خارج كادر الكاميرا بسرعة حتى يبدو وكأنه يتحرك بالسيارة.
لكن كون التحدي يتم بدون سيارة حقيقية لا يعني أنه أقل خطرا على المشاركين من تحدي كيكي حيث حذرت صحف عالمية عديدة من مخاطر التحدي على صحة المشاركين كونه يمكن أن يتسبب فى مخاطر على الظهر والرأس والعنق.
والخطر لا يقف فقط على الناس بل أيضا على الحيوانات الأليفة والأطفال التى يجبرها أشخاص كبار على المشاركة فى التحدي ويتسببون لها فى إصابات خطيرة، ويكفي النظر لبعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأشهر الأشخاص الذين فشلوا في تحدي زووم وكادوا يتسببون فى الأذى لأنفسهم.
وانتشرت فيديوهات هذا التحدي بشكل كبير بين نشطاء الانترنت، إلا أن الهوس لم يصل للمشاهير بعد.
سبوتنيك